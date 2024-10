Zürich (www.fondscheck.de) - "Wir freuen uns sehr, dass die Gewinnerin des Fondsfrauen Awards 'Woman of the Year 2024' aus unseren Reihen stammt, so Swisscanto in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Mit Anja Hochberg, Head Multi Assets Solutions bei Swisscanto, erhielt eine ausgewiesene und anerkannte Finanzexpertin den wichtigsten Einzelaward für ihre Leistungen. Anja Hochberg verwaltet mit ihren Teams rund 40 Milliarden Schweizer Franken (42,8 Milliarden Euro). Sie promovierte an der Universität Wales, hat einen Lehrauftrag an der Universität Zürich und setzt sich für Diversität im Asset Management ein. ...

