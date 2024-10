Siltronic meldete moderate Q3-Ergebnisse und übertraf damit die Konsenserwartungen trotz der anhaltend schwachen Nachfrage nach Siliziumwafern, die durch hohe Kundenbestände und einen langsamer als erwarteten Abbau verursacht wurde. Der Umsatz erreichte EUR 357 Mio. (1,7% qoq) und übertraf damit den Konsens um ca. 5%, wobei die EBITDA-Marge aufgrund höherer Abschreibungen leicht auf 25% zurückging, aber immer noch über den Erwartungen lag. Der Free Cashflow war weiterhin negativ, verbesserte sich jedoch von EUR -580 Mio. im Vorjahr auf EUR -324 Mio., was auf geringere Investitionen zurückzuführen ist. Wie geplant wird die Kapazität der Produktionsstätte in Singapur bis zum Jahresende 1,2 Mio. Wafer erreichen, wobei Verzögerungen bei der Qualifizierung von Kunden und Anlaufkosten einige Auswirkungen in das Jahr 2025 verschieben werden, was die EBITDA-Marge im GJ24 um 1 Prozentpunkt verbessern könnte. Da ein Schuldscheindarlehen in Höhe von EUR 370 Mio. gesichert ist, was das starke Vertrauen der Investoren widerspiegelt, und die Prognosen bestätigt wurden, hat mwb research seine Schätzungen angepasst, um dem anhaltend schwachen Umfeld Rechnung zu tragen, was zu einem revidierten Kursziel von EUR 92,00 führt, während es seine BUY-Empfehlung beibehält und von einer Erholung in Q2 2025 ausgeht, die durch die hohe Nachfrage in der KI-Branche und die erwartete Erholung in anderen Branchen angetrieben wird. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/Siltronic%20AG





