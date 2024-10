ATOSS Software hat in Q3 2024 gute Ergebnisse erzielt. Das Umsatzwachstum hielt mit 14% yoy auf EUR 42,1 Mio. im Quartal an, angeführt von anhaltendem Wachstum bei Cloud- und Subskriptionsumsätzen (+38% yoy). Das EBIT wuchs um 28% auf EUR 16,1 Mio., wobei sich die Marge um 4,3 Prozentpunkte auf 38,2% verbesserte. In Anbetracht der guten Fortschritte in den ersten neun Monaten bekräftigte das Management seine Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 24 in Höhe von EUR 170 Mio. und erwartet, dass die EBIT-Marge nun mindestens 35% gegenüber mindestens 33% erreichen wird. Diese Ergebnisse belegen die starke Umsetzungsfähigkeit des Unternehmens. Trotz der vielversprechenden Wachstumsaussichten für ATOSS halten die Analysten von mwb research an ihrem Kursziel von EUR 116,00 fest und stufen die Aktie weiterhin mit VERKAUFEN ein, da sie im Vergleich zu vielen ihrer Wettbewerber mit einem Aufschlag gehandelt wird. Auch der jüngste Verkauf von Aktien durch die Großaktionäre von ATOSS Software, AOB Invest (hält jetzt 22% der Anteile) und General Atlantic (GA. 22% der Anteile), mit einem Abschlag an institutionelle Investoren über eine Privatplatzierung zur Stärkung des Streubesitzes und der Liquidität der Aktie, wirft Fragen auf, da er auf den im Juni 2024 durchgeführten Aktiensplit im Verhältnis 1:1 folgt. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/ATOSS%20Software%20SE





