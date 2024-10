Die Analysten von mwb research erwarten für Siemens Energy (ENR) im vierten Quartal 24 (Geschäftsjahr endet am 30. September) ein solides Wachstum und einen weiteren Anstieg des Auftragsbestands, der bereits im dritten Quartal um 8 Mrd. EUR auf 120 Mrd. EUR gestiegen ist. Für das 4. Quartal 24 wird ein Umsatzwachstum von 17% gegenüber dem Vorjahr erwartet, getrieben von einer starken Nachfrage in den Segmenten Gas Services und Grid Technologies, unterstützt durch die anhaltende Energiewende und Elektrifizierungstrends. Die Analysten erwarten jedoch, dass das EBITDA vor Sondereinflüssen von EUR 414 Mio. in Q3 auf EUR 204 Mio. sinken wird, was vor allem auf höhere Kosten durch die Wiederaufnahme des Onshore-Geschäfts von Siemens Gamesa (SG) zurückzuführen ist. Trotz dieses kurzfristigen Rückschlags scheint die Serie von Problemen im Onshore-Windgeschäft von SG ein Ende gefunden zu haben. In Anbetracht der anhaltenden Fortschritte und des positiven Ausblicks haben die Analysten ihr Kursziel auf EUR 37,00 angehoben, ihr Rating jedoch aufgrund der jüngsten Kurserholung auf HALTEN herabgestuft. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Siemens%20Energy%20AG





