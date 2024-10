Köln (ots) -Steigendes Lebensalter und eine gesetzliche Rente, die den Lebensstandard in vielen Fällen nicht deckt. Dieser Herausforderung können Kunden mit einer Fondspolice gegen Einmalbeitrag begegnen. Die Police kombiniert Flexibilität in der Kapitalanlage mit der Zahlung einer lebenslangen Rente. Um Kunden beim Sparen höchstmögliche Flexibilität und noch bessere Konditionen zu bieten, hat der Lebensversicherer Canada Life seine Fondspolice Flexibler Kapitalplan aktualisiert: Kapital zuzahlen, entnehmen, Rente beziehen - wie es gerade nötig ist."Der Flexible Kapitalplan ist schon lange ein heimlicher Held in unserem Produktportfolio. Mit den Neuerungen machen wir ihn auch für jüngere Kunden attraktiver, da sie jetzt auch mit weniger Kapital starten können und so für eine lebenslange Rente vorsorgen", erläutert Dr. Igor Radovic, Vorstandsmitglied bei Canada Life.Erleichterter Einstieg dank kleinerer BeiträgeIm Zuge der Überarbeitung hat Canada Life die Limits für Einmalbeiträge und Zuzahlungen verringert. Nun können Kunden schon ab 10.000 EUR Einmalbeitrag sparen und Zuzahlungen ab 250 EUR platzieren. So können sie auch kleinere Summen anlegen. Der kombinierte Höchstbeitrag von 1 Mio. EUR bleibt bestehen. Eine kostenlose und von Canada Life unabhängige Beratung zur Altersvorsorge können Interessierte hier (https://beratung.canadalife.de/?cid=7013X000002k7CtQAI) anfordern.Erhöhte Flexibilität in der AnsparphaseDer Flexible Kapitalplan passt sich an die Lebensverhältnisse an, Zuzahlungen sind jederzeit möglich. Bereits einen Monat nach Versicherungsbeginn ist eine Entnahme möglich, der Minimalbetrag hierfür beträgt 250 EUR. Dadurch steht Kunden jederzeit ihr Geld zur Verfügung. Neu ist die Einführung einer Notfalloption. Diese sorgt dafür, dass die Entnahme bereits nach voraussichtlich 5 Werktagen zur Zahlung angewiesen wird. Für diese Option steht als Obergrenze 50 % des zum Zeitpunkt der Entnahme vorhandenen Rückkaufswertes oder ein Betrag von 25.000 EUR zur Verfügung.Rente in vielen Formen - nun auch temporärKunden können ihre Rente in festen Intervallen beziehen - monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich. Sie legen den Fälligkeitstermin bei Antragstellung fest und können zusätzlich eine Rentengarantiezeit oder eine Restkapitalisierung wählen, um eine Auszahlung an Hinterbliebene zu sichern. Eine vorgezogene Voll- oder Teilverrentung ist ebenfalls nach einem Monat Vertragslaufzeit möglich.Als neues Feature hat Canada Life nun eine temporäre Rente als Möglichkeit eingeführt. Kunden können sie bereits ab einem Monat nach Vertragsabschluss bis zu einem Alter von 92 Jahren beantragen. Die Mindestlaufzeit für eine temporäre Rente beträgt ein Jahr.Neue Fonds hinzugefügtIm Flexiblen Kapitalplan stehen vier neue Canada Life-Fonds zur Verfügung, gemanagt von Setanta, der Hauptfondsgesellschaft des Lebensversicherers. Die drei "SAMA"-Fonds sind vermögensverwaltende Mischfonds in drei Risikoprofilen. Aktiv gemanagt und risikoadjustiert durch Volatilitätssteuerung: Der Fonds Setanta Active Multi-Asset 70+ II investiert zwischen 70 und 90 % in Sachwerte. Bei Setanta Active Multi-Asset 50+ II sind es 50 bis 70 %, und bei Setanta Active Multi-Asset 30+ II 30 bis 50 % Sachwerte. Die SAMA-Fonds sind Fonds mit ökologischen und/oder sozialen Merkmalen nach Art. 8 der EU-Offenlegungsverordnung. Renten Ökologisch II ist ein Fonds, der ein nachhaltiges Investitionsziel nach Art. 9 der EU-Offenlegungsverordnung anstrebt.Kunden können ebenfalls das Automatische Ablaufmanagement bei Antragstellung wählen. Hier legen sie einen Betrag für das Anteilguthaben fest, bei dessen Erreichung der entsprechende Teil des Anteilguthabens automatisch umgeschichtet wird - in das Automatische Portfolio Management (APM) mit einem sicherheitsorientierten Anlageprofil.Über Canada LifeCanada Life ist der älteste Lebensversicherer Kanadas. Das Unternehmen wurde 1847 in Hamilton, Ontario, gegründet. Seit 2003 gehört die Canada Life-Gruppe zur Finanzdienstleistungs-Holdinggesellschaft Great-West Lifeco Inc., dem größten Lebensversicherungskonzern Kanadas nach verwaltetem Vermögen. Weltweit betreut dieser zusammen mit den Tochtergesellschaften über 42 Mio. Kunden. Seit 2020 treten alle kanadischen Versicherer unter dem Dach der Great-West-Gruppe unter dem Namen Canada Life auf.Im Jahr 2000 betrat Canada Life den deutschen Versicherungsmarkt. 2021 überschritt das Unternehmen hierzulande die Milliardengrenze bei den Beitragseinnahmen. Schwerpunkt sind fondsgebundene Versicherungen, die auf langfristiges, renditeorientiertes Aktieninvestment setzen. Mit dem Unitised-with-Profits (UWP)-Prinzip platzierte Canada Life eine Innovation in der deutschen Altersvorsorge-Landschaft, die endfällige Garantie und Renditechancen verbindet. Mittlerweile zählt Canada Life im Neugeschäft zu den wichtigsten Fondspolicen-Anbietern im deutschen Maklermarkt. Bei der Absicherung der Arbeitskraft brachte Canada Life eine Neuerung in den Markt: Grundfähigkeitstarife sichern wichtige Alltagsfähigkeiten ab. Darüber hinaus machte das Unternehmen hierzulande auch die Absicherung schwerer Krankheiten (Dread-Disease-Versicherung) zum Risikoschutz-Thema. Seit 2014 ergänzen eine Berufsunfähigkeitsversicherung und ein Risikolebentarif das Produktportfolio.