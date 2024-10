© Foto: Christophe Gateau - picture alliance/dpa



Die Aktie von Rheinmetall legt am Donnerstagvormittag um knapp 2 Prozent. Gleich mehrere Katalysatoren befeuern das Kaufinteresse der Anleger.Anleger der Aktie von Rheinmetall brauchen aktuell viel Geduld. Zwar ist das technische Setup der Aktie nach dem Ausbruch aus der Bullenflagge übergeordnet bullish, aber so richtig haben sich die Käufer noch nicht durchsetzen können, sodass auch die Bären immer wieder die Chance erhalten, das Blatt zu ihren Gunsten zu wenden. Zuletzt hatten diese sogar die Chance, die Aktie zurück in den Anfang April etablierten Abwärtstrendkanal zurückzuzwingen, was mit der Gefahr einer 20-Prozent-Korrektur einhergegangen wäre. Diese Chance haben die Verkäufer jedoch …