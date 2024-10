Die revolutionären Toppers lindern Entzündungen und unterstützen die Verdauung und einen gesunden Darm

Toronto, Ontario, 24. Oktober 2024 / IRW-Press / CULT Food Science Corp. ("CULT" oder das "Unternehmen") (CSE: CULT) (OTC: CULTF) (FWB: LN00) - eine bahnbrechende Lebensmitteltechnologie-Plattform, die Pionierarbeit bei der Vermarktung von kultiviertem Fleisch und auf dem Gebiet der zellulären Landwirtschaft leistet, um die globale Lebensmittelindustrie zu transformieren, gibt mit großer Freude bekannt, dass seine Tochtergesellschaft Further Foods Inc. ihr neues Produkt "Noochies! Immune Sprinkles" für Hunde und Katzen - das erste Produkt aus seinem Toppers-Sortiment "Sprinkles" - in den Vereinigten Staaten und Kanada auf den Markt gebracht hat. Ab heute können Hundebesitzer für ihre Lieblinge "Noochies! Immune Sprinkles" auf https://www.noochies.co/ kaufen. Darüber hinaus hat Further Foods sein Online-Vertriebsnetz für Noochies! nun auch auf Ebay, Wee! und Shein erweitert und bietet seine Produkte damit über insgesamt 26 Online-Vertriebskanäle an.

Wichtigste Punkte:

- Die "Noochies! Immune Sprinkles"-Toppers können von Kunden in den Vereinigten Staaten und Kanada über https://www.noochies.co/ bezogen werden.

- "Noochies! Wellness Sprinkles" und "Noochies! Joint Boost Sprinkles" werden voraussichtlich Anfang November auf den Markt kommen. Damit umfasst das Noochies!-Produktsortiment insgesamt acht unterschiedliche Produkte.

- Noochies! hat seine Präsenz im Online-Handel auf Ebay, Wee! und Shein erweitert.

"Noochies! Sprinkles" sind hochwertige Nahrungsergänzungsmittel mit superfunktionellen Inhaltsstoffen, die selbst in der gesündesten Tiernahrung nicht enthalten sind. Dazu zählen Bmmune, die eigens entwickelte proteinreiche Nährhefe der Marke, und Bflora, eine probiotische Mischung aus wissenschaftlich erprobten nützlichen Bakterien, die für ein starkes Immunsystem, einen gesunden Darm, eine gut funktionierende Verdauung und vieles mehr sorgen. Die neuen Sorten, die sowohl Hunden als auch Katzen schmecken, sind:

Immune Sprinkles: Eine Portion Sprinkles am Tag stärkt das Immunsystem mit einer Dreierkombination aus Probiotika, Präbiotika und Postbiotika. Zusammen mit dem Immunbooster Bmmune und fermentiertem veganen Glutamin lindert das Produkt Entzündungen und unterstützt die Verdauung und einen gesunden Darm.

Joint Boost Sprinkles: Das aus kultiviertem Glucosamin ohne tierische Inhaltsstoffe hergestellte, ozeanfreundliche Nahrungsergänzungsmittel ist mit DHA aus Algen und Gelbwurz (Curcuma) zur Linderung von Entzündungen in den Gelenken angereichert und enthält außerdem Bmmune, einen eigens für die Marke entwickelten proteinreichen Stamm aus Vitamin-B-reicher Nährhefe.

Wellness Sprinkles: Der "Star" unter den Inhaltsstoffen dieses Nahrungsergänzungsmittels ist Bflora, ein exklusiver Probiotika-Mix, der für ein nachhaltig gesundes Verdauungssystem sorgt. Die Mischung aus Seetang sowie Frucht- und Gemüsepulver liefert Antioxidanzien und Phytonährstoffe. Das Ergebnis ist eine superfunktionelle Lösung, die Darm, Haut und Fell gesund hält und insgesamt für mehr Vitalität sorgt.

Nähere Informationen erhalten Sie unter https://www.noochies.co/.

Kommentar der Unternehmensführung

"Wir sind stets darum bemüht, neue Produkte auf den Markt zu bringen und unser Vertriebsnetz für Noochies! auszubauen. Dabei legen wir großen Wert darauf, unsere Haustiere mit der besten Qualität und der nachhaltigsten Nahrung zu versorgen", erklärt Mitchell Scott, CEO von CULT Food Science.

Zuteilung von Aktienoptionen und Restricted Share Units

Das Unternehmen gibt bekannt, dass es im Einklang mit den Bestimmungen des unternehmenseigenen Aktienoptionsplans 800.000 Aktienoptionen (jeweils eine "Option") an Berater des Unternehmens ausgegeben hat. Jede Option kann innerhalb von zwei Jahren ausgeübt und in eine Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine "Aktie") zum Preis von 0,05 $ pro Aktie eingetauscht werden. Dieser Preis entspricht dem Schlusskurs der Aktien an der Canadian Securities Exchange am 23. Oktober 2024. Insgesamt 300.000 Optionen werden bei Zuteilung komplett unverfallbar und 500.000 Optionen werden in drei gleichen Tranchen jeweils zwei, vier und sechs Monate nach dem Datum der Zuteilung unverfallbar. Alle Optionen sind an eine Haltedauer von vier Monaten gebunden.

Das Unternehmen gibt bekannt, dass im Einklang mit dem "Restricted Share Unit Plan" des Unternehmens einem führenden Mitarbeiter des Unternehmens 500.000 Restricted Share Units (jeweils eine "RSU") und diversen Beratern 5.250.000 Restricted Share Units (jeweils eine "RSU") zugeteilt wurden. Jede RSU kann innerhalb von zwei Jahren ohne zusätzliche Kosten ausgeübt und gegen eine Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine "Aktie") eingetauscht werden. Die RSUs werden in drei gleichen Tranchen jeweils zwei Monate, vier Monate und sechs Monate nach dem Datum der Zuteilung unverfallbar. Alle RSUs sind an eine Haltedauer von vier Monaten gebunden.

Über CULT Food Science

CULT Food Science ist eine bahnbrechende Plattform für Lebensmitteltechnologie, die Pionierarbeit bei der Vermarktung von im Labor gezüchtetem Fleisch und zellulärer Landwirtschaft leistet, um die globale Lebensmittelindustrie umzugestalten. Das solide Portfolio von CULT mit Investitionen in innovative, von Risikokapitalgebern unterstützte Unternehmen im Bereich zellulärer Landwirtschaft und im Labor gezüchtetem Fleisch verschafft Investoren einen breiten Zugang zur Zukunft der Lebensmittel. Unterstützt von einem Expertenteam mit umfassender Erfahrung in der Lebensmitteltechnologie und der Markteinführung von Konsumgütern ist CULT bestrebt, sich an der Spitze der Lebensmittelrevolution zu etablieren.

Über Further Foods

Further Foods revolutioniert die Ernährung von Haustieren durch seine innovative Marke Noochies! Noochies! nutzt fortschrittliche Technologien der zellulären Landwirtschaft, um Tiernahrungsprodukte mit hervorragenden Nährwertprofilen und ethischen Standards herzustellen. Noochies! hat kürzlich die weltweit ersten gefriergetrockneten, protein- und nährstoffreichen Leckerbissen für Haustiere eingeführt, die ohne Massentierhaltung hergestellt werden. Die Produkte von Noochies! sind derzeit in den Vereinigten Staaten und in Kanada bei ausgewählten Einzelhändlern und im Internet unter https://www.noochies.co/ erhältlich.

Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite des Unternehmens unter www.cultfoodscience.com oder in den behördlichen Berichten unter www.sedarplus.ca.

Für das Board of Directors des Unternehmens

CULT FOOD SCIENCE CORP.

"Mitchell Scott"

Mitchell Scott, Chief Executive Officer

Nähere Informationen über CULT Food Science Corp. erhalten Sie über:

Tel: + 1 (888) 733 - 8581

E-Mail: IR@CULTFoodScience.com

Web: CULTFoodScience.com

Twitter: @CULTFoodScience

