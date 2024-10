Nomios, ein europäischer Experte für Cybersicherheit und sichere Netzwerkdienste, gibt die Übernahme von Dionach, einem in Großbritannien ansässigen Anbieter von Cybersicherheitsdienstleistungen, bekannt. Diese strategische Akquisition ermöglicht es Nomios, sein Dienstleistungsangebot durch die erstklassigen Penetrationstests, Cybersecurity-Audits und Compliance-Services von Dionach weiter auszubauen. Die Akquisition wurde von Keensight Capital ("Keensight") unterstützt, einem der führenden Private-Equity-Manager, der sich auf paneuropäische Wachstums-Buyout[1]-Investitionen spezialisiert hat und im November 2023 eine Mehrheitsbeteiligung an Nomios übernahm.

Diese Übernahme stärkt die führende Position von Nomios in Europa, das nun über ein Team von mehr als 800 Fachleuten in sieben europäischen Märkten verfügt und einen Jahresumsatz von ca. 500 Mio. Euro erzielt.

Dionach, ein führender britischer Anbieter von Cybersicherheitsdienstleistungen mit Sitz in Oxford, Großbritannien, beschäftigt mehr als 50 Cybersicherheitsexperten und betreut einen breit gefächerten globalen Kundenstamm von mehr als 400 Organisationen aus verschiedenen Branchen wie Finanzen, Luftfahrt, Energie, Gesundheitswesen, Einzelhandel und Technologie. Das Unternehmen bietet spezialisierte Dienstleistungen zur Bewertung der Cyber-Resilienz und zum Schutz wichtiger Informationsbestände an, darunter Penetrationstests, Sicherheitsbewertungen durch rote Teams, Sicherheitsaudits und Beratungsdienste.

Anfang 2024 schlossen Nomios und Dionach eine strategische Partnerschaft, um ihre sich hervorragend ergänzenden Angebote zu nutzen. Mit dieser Akquisition werden die Unternehmen vollständig integriert und die Fähigkeiten von Nomios in den Bereichen Cybersecurity-Beratung, -Audit und Penetrationstests weiter ausgebaut, während gleichzeitig der Kundenstamm erweitert und die Marktpräsenz in Großbritannien verstärkt wird.

Sebastien Kher, CEO und Gründer von Nomios, sagte: "Wir freuen uns, mit dieser Akquisition unsere bestehende Partnerschaft mit Dionach auszubauen. Wir sind zuversichtlich, dass wir gemeinsam in der Lage sein werden, das Wachstum weiter voranzutreiben, indem wir unseren Kunden ganzheitliche Cybersicherheitsdienstleistungen anbieten. Die marktführenden Cybersecurity-Beratungsleistungen von Dionach werden Nomios dabei unterstützen, unser bestehendes Angebot in diesen Segmenten zu erweitern, und die starke regionale Marktpräsenz des Unternehmens wird uns helfen, unsere geografische Reichweite zu vergrößern und zu konsolidieren."

Ewan McKenzie, CEO und Gründer von Dionach, fügte hinzu: "Seit Beginn unserer Beziehung zu Nomios haben wir eine perfekte Übereinstimmung unserer Kultur, Werte und Visionen festgestellt. Durch den Zusammenschluss von Nomios und Dionach entsteht ein Full-Service-Anbieter von Cybersicherheitslösungen, der ein breites Spektrum von Kunden auf der ganzen Welt bedienen kann und sicherstellt, dass wir gemeinsam den sich entwickelnden Bedrohungen einen Schritt voraus sind. Wir freuen uns auf eine noch engere Zusammenarbeit mit Sebastien und dem gesamten Nomios-Team."

Philippe Crochet, Managing Partner bei Keensight Capital, fasste zusammen: "Nomios ist bereits ein anerkannter Marktführer im Bereich Cybersicherheit in Europa. Die Übernahme von Dionach wird es Nomios ermöglichen, seine Beratungskompetenzen und seine internationale Präsenz weiter auszubauen. Wir freuen uns darauf, beide Unternehmen in dieser spannenden nächsten Wachstumsphase weiter zu unterstützen."

Über Nomios

Nomios ist einer der führenden Anbieter von Cybersicherheitsdienstleistungen in Europa. Nomios ist bestrebt, die individuellen Bedürfnisse seiner Kunden zu verstehen und zu erfüllen, und gewährleistet so personalisierte und effektive Strategien, die zu greifbaren Ergebnissen führen. Nomios verfügt über umfangreiche Erfahrungen und Fachkenntnisse in verschiedenen Branchen und liefert innovative Lösungen, die es Unternehmen ermöglichen, sich in komplexen technologischen Umgebungen sicher zu bewegen. Nomios hat einen breiten Kundenstamm in einer Vielzahl von Branchen. Nomios wurde 2004 gegründet und verfügt heute über mehr als 20 Niederlassungen in sieben europäischen Ländern. Das Unternehmen hat sein Dienstleistungsangebot kontinuierlich erweitert, darunter Integration, Beratung, Support, Managed Services sowie SOC und VOC. Nomios ist bekannt für seine erfahrenen, loyalen und hochgradig zertifizierten Ingenieure, die das Unternehmen zu einem führenden Partner für Anbieter wie Palo Alto Networks, Juniper Networks, Cisco, Fortinet, F5 und andere machen. www.nomios.com

Über Dionach

Dionach ist ein unabhängiger, CREST-zertifizierter globaler Anbieter von Informationssicherheitslösungen. Seit 24 Jahren bietet Dionach Unternehmen auf der ganzen Welt aufschlussreiche Cybersecurity-Services zur Stärkung der Cyber-Resilienz, zur Risikominderung und zum Schutz der wertvollsten Informationsbestände im gesamten Unternehmen. Dionach bietet eine Reihe von Assurance-Dienstleistungen an, die von Penetrationstests für Netzwerke und Webanwendungen über Red- und Purple-Team-Engagements, SCADA- und OT-Tests bis hin zu Governance-, Risiko- und Compliance-Dienstleistungen reichen. Mehr als 400 Organisationen des öffentlichen und privaten Sektors auf der ganzen Welt vertrauen derzeit auf ihre Cybersicherheitsdienste.www.dionach.com

Über Keensight Capital

Keensight Capital ("Keensight"), eine der führenden europäischen Wachstums-Buyout-Firmen, hat sich der Unterstützung von Unternehmern bei der Umsetzung ihrer Wachstumsstrategien verschrieben. Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung und einem verwalteten Vermögen von 5,5 Mrd. Euro nutzt das Team von Keensight Capital seine differenzierte Private-Equity-Erfahrung, um in profitabel wachsende Unternehmen mit einem Umsatz zwischen 10 und 400 Mio. Euro zu investieren. Auf der Grundlage seines Fachwissens in den Sektoren Technologie und Gesundheitswesen identifiziert Keensight die besten Investitionsmöglichkeiten in Europa und arbeitet eng mit den Managementteams zusammen, indem es Kapital, strategische Beratung und operative Unterstützung bereitstellt. Keensight ist in mehr als 90 Ländern weltweit tätig und hat Niederlassungen in Paris, London, Boston und Singapur. www.keensight.com

[1] Wachstums-Buyout:Investitionen in profitable, private Unternehmen mit starkem Wachstum, in Minderheits- oder Mehrheitspositionen, mit oder ohne Leverage, unter Verwendung eines flexiblen Ansatzes, der auf die Bedürfnisse der einzelnen Unternehmer zugeschnitten ist, um organische Wachstumsprojekte oder Akquisitionsstrategien zu finanzieren oder Altaktionären Liquidität zu verschaffen.

