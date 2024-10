Stuttgart (www.anleihencheck.de) - In Deutschland gibt es deutliche Hinweise auf einen nachlassenden Preisdruck, so die Börse Stuttgart.Die Erzeugerpreise seien im September im Jahresvergleich überraschend stark gesunken, was hauptsächlich auf die fallenden Energiepreise zurückzuführen sei. Diese Entwicklung könnte sich tendenziell auch auf die Verbraucherpreise auswirken, auf die die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Geldpolitik ausrichte. Aufgrund der abgeschwächten Teuerung habe die EZB seit Juni die Leitzinsen dreimal gesenkt. ...

