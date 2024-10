München (ots) -Jede Menge Comedy-Power steckt in der neuen Ratewoche, zu der Moderator Kai Pflaume die Zuschauer ins "Wer weiß denn sowas?"- Studio einlädt. Die Comedians und auch die anderen prominenten Gäste können sich beim Wettraten auf die Unterstützung der Teamchefs Bernhard Hoëcker und Elton verlassen, wenn es gilt, die oftmals verblüffenden Antworten auf scheinbar simple Fragen zu finden:Das Wort "Gemüse" geht zurück auf ...?a) einen französischen Begriff für "Appetithäppchen"b) eine mittelalterliche Sammelbezeichnung für pflanzlichen Breic) ein plattdeutsches Wort für die Hüllblätter von MaiskolbenFolgende Rate-Duelle erwarten die Zuschauer in dieser Woche:· Comedienne-Duell: Wo diese beiden Mirjas auftauchen, wird es garantiert lustig! Mirja Regensburg, die derzeit mit ihrem Programm "HAPPY" tourt, und Mirja Boes, die es unter dem Motto "Arschbombe Olé" bei ihren Live-Auftritten krachen lässt, sorgen beim Wettraten für jede Menge Spaß.· ESC-Duell: Bei seinem gefeierten Auftritt und einem respektablen 12. Platz beim "Eurovision Song Contest" im Mai konnte Sänger Isaak Guderian auf die emotionale Unterstützung von ESC-Moderator Thorsten Schorn zählen. Jetzt treffen sich beide zum Rateduell wieder.· Schauspieler-Duell: Bis vor wenigen Tagen haben sich Hinnerk Schönemann und Marleen Lohse auf der Insel Fehmarn noch die steife Brise um die Nasen wehen lassen. Dort standen sie für eine neue Folge der Reihe "Nord bei Nordwest" vor der Kamera. Nach der frischen Nordseeluft freuen sich die beiden Hauptdarsteller sicherlich aufs kuschlige "Wer weiß denn sowas?"-Studio.· Komiker-Duell: Johann König gilt als Meister des skurrilen Humors und bringt mit seinem Live-Programm "Wer Pläne macht wird ausgelacht" seine Fans zum Toben. Zum Rateduell tritt er gegen Martin Schneider - besser bekannt als "Maddin" - an, der auf seiner aktuellen Tour allen einen "Schöne Sonndaach!" wünscht.· Trödel-Duell: Seit über zehn Jahren sorgt Moderator Horst Lichter in "Bares für Rares" mit Kuriositäten, echten Schätzen und spannenden Raritäten für Lacher, Tränen und so manche Überraschung. Gemeinsam mit dem Kunsthändler Daniel Meyer macht er sich zum Wochenausklang auf die Jagd nach Antworten nach den kuriosen Quizfragen.Die Rate-Duelle im Überblick:Montag, 11. November Mirja Regensburg / Mirja BoesDienstag, 12. November Isaak Guderian / Thorsten SchornMittwoch, 13. November Hinnerk Schönemann / Marleen LohseDonnerstag, 14. November Johann König / Martin SchneiderFreitag, 15. November Horst Lichter / Daniel MeyerHätten Sie gewusst, dass ...das Wort "Gemüse" auf eine mittelalterliche Sammelbezeichnung für pflanzlichen Brei zurückgeht?Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen."Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk."Wer weiß denn sowas?" im Internet unter: www.daserste.de/wer-weiss-denn-sowas"Wer weiß denn sowas?" in der ARD Mediathek: https://www.ardmediathek.de/daserste/wer-weiss-denn-sowasPressekontakt:Fotos über www.ard-foto.deAgnes Toellner, ARD-Programmdirektion, Presse und InformationTel: 089/558944 876, E-Mail: agnes.toellner@ard.debibo Loebnau, Die Agentur Anke Lütkenhorst GmbHTel: 0221/952 9080, E-Mail: kontakt@dieagentur-gmbh.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5894278