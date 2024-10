Ahlen (ots) -Wenn der Sicherheitsdienst seine Aufgaben schlecht erfüllt, wird das für den Auftraggeber zum Problem - die Schwierigkeiten lassen sich allerdings oft auf eine unsachgemäße Ausschreibung zurückführen. Um den Vergabestellen die Auswahl eines passenden Sicherheitsdienstleisters zu erleichtern, bietet Sascha Luike seine professionelle Unterstützung bei der Erstellung und Durchführung von Ausschreibungen im Bereich von Sicherheitsdienstleistungen an. Hier erfahren Sie, weshalb es wichtig ist, die Leistungskriterien exakt zu benennen und warum ein Fachmann mit Praxiserfahrung dabei am besten helfen kann.Bahnhöfe, Flughäfen, Schwimmbäder, Schulen, Einkaufszentren, Produktionsstätten, Konzerte oder Sportevents - private Sicherheitsunternehmen sorgen überall für den Schutz von Personen und Sachwerten, übernehmen Einlasskontrollen und sind im Fall eines Alarms umgehend zur Stelle. Häufig kommt es aber zwischen den Auftraggebern und den Sicherheitsunternehmen zu Missverständnissen über die Anforderungen an die zu erbringende Leistung und das führt letztlich auf beiden Seiten zu einem höheren Aufwand und anhaltender Unzufriedenheit. Lassen sich solche Probleme nicht ganz einfach im Vorfeld ausräumen? "Die Ausschreibung von Sicherheitsdienstleistungen ist in Deutschland viel komplexer, als es auf den ersten Blick erscheinen mag", sagt Sascha Luike, Sicherheitsexperte und Inhaber von LL Consulting. "Die spezifischen Normen für Wach- und Sicherheitsdienste sind zwar sehr konkret, aber für Laien auch schwer verständlich. Deshalb bleiben die Leistungsbeschreibungen eher vage und es bewerben sich auch Unternehmen, die nicht genau wissen, ob sie die Anforderungen erfüllen. Der Auftraggeber kann das allerdings noch weniger einschätzen und entscheidet sich daher für den günstigsten Preis. Damit ist natürlich niemandem geholfen und am Ende leidet auch noch die Sicherheit.""Präzise Leistungsbeschreibungen und klare Qualitätsanforderungen sind aber durchaus möglich, wenn die Ausschreibung durch einen Fachmann begleitet wird. Dieser kann die Einhaltung des Leistungskatalogs zudem regelmäßig überprüfen", fügt Sascha Luike hinzu. Der Sicherheitsexperte ist mit LL Consulting als Berater für Sicherheitsdienste und Vergabestellen tätig. Gemeinsam mit einem praxiserfahrenen Team unterstützt er die Sicherheitsdienste bei der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und der Zertifizierung, während er den Vergabestellen bei der Erstellung von Ausschreibungen für Sicherheitsdienstleistungen unter die Arme greift. Die Vergabestellen profitieren von der langjährigen Branchenerfahrung des Teams von LL Consulting, die sicherstellt, dass die Anforderungen fachgerecht und normkonform umgesetzt werden, um sämtliche relevanten Standards zu erfüllen. Dabei endet der Service noch nicht mit der Auswahl des passenden Dienstleisters, sondern setzt sich auf Wunsch durch regelmäßige Kontrollen der Sicherheitsdienstleistungen fort.Was die Vergabestellen von Sascha Luikes Beratung erwarten können"Wir müssen anerkennen, dass sich die Vergabestellen mit dem Vergaberecht sehr gut auskennen - im Besonderen natürlich, wenn es sich um öffentliche Auftraggeber handelt", erklärt Sascha Luike. "Sie wissen aber in der Regel nicht, worauf sie bei einem Sicherheitsdienstleister achten sollen und wie sie ihre Anforderungen korrekt formulieren." Tatsächlich ist die Ausschreibung der Qualifikationen ein komplexes Thema: Ein Revierfahrer muss beispielsweise neben einer Sachkundeprüfung auch ein Fahrsicherheitstraining haben und bei einer Alarmintervention ist ebenfalls eine spezielle Schulung erforderlich. Da ist es kein Wunder, dass die Vergabestellen mit dem spezifischen Wissen meist überfordert sind und LL Consulting mit ihrem tiefen Verständnis für die Normen und Vorschriften der Sicherheitsbranche auf eine große Nachfrage stößt.Die Zusammenarbeit mit LL Consulting ist vor allem praxis- und lösungsorientiert und findet immer auf Augenhöhe statt. Die Sicherheitsexperten legen großen Wert darauf, die Bedürfnisse ihrer Kunden zunächst genau zu verstehen, um auf dieser Basis individuelle Konzepte zu entwickeln, die auf den jeweiligen Bedarf zugeschnitten sind. Dabei geht es im Kern darum, die spezifischen Anforderungen für die verschiedenen Sicherheitsdienstleistungen exakt zu definieren und sie dann in die Sprache der Normen zu übersetzen, sodass die Ausschreibung letztlich zur Wahl eines qualifizierten Sicherheitsdienstleisters führt.Das Fundament der Qualitätssicherung: DIN 77200 und ISO 9001Für die Qualitätssicherung in der Sicherheitsdienstleistungsbranche sind die Normen ISO 9001 und DIN 77200 entscheidend. Während ISO 9001 ein allgemeines Managementsystem beschreibt, das es den Sicherheitsunternehmen erlaubt, ihre Prozesse zu optimieren, um die Kundenzufriedenheit zu steigern, legt DIN 77200 die besonderen Anforderungen an die Qualität und die Qualifikation der Dienstleister fest. Die Beratung der Experten von LL Consulting konzentriert sich daher auf die richtige Anwendung dieser Normen, damit die Ausschreibung die richtigen Unternehmen erreicht und letztendlich eine reibungslose Durchführung der Dienstleistung gewährleistet ist. Sascha Luike sieht seine Aufgabe vor allem darin, die Normen für die Vergabestellen greifbar zu machen, sodass der gewünschte Leistungsumfang durch die Ausschreibung auch wirklich erfasst wird.LL Consulting steht auch für regelmäßige Qualitätskontrollen zur VerfügungAuf Wunsch bietet LL Consulting den Vergabestellen eine langfristige Zusammenarbeit an, die eine jährliche Kontrolle der Sicherheitsdienstleister umfasst. Dabei prüfen die Sicherheitsexperten, ob die Anforderungen exakt eingehalten werden und der Auftraggeber die Leistungen, die er bezahlt, auch tatsächlich erhält. Darüber hinaus identifiziert die Überprüfung eventuelle Schwächen und regt zur kontinuierlichen Verbesserung der Prozesse an. "Der große Vorteil liegt für die Vergabestellen darin, dass wir die Branche sehr genau kennen", betont Sascha Luike. "Wir wissen, an welchen Stellen die Dienstleister manchmal unerlaubte Abkürzungen nehmen, und können dafür sorgen, dass die Qualität dauerhaft gesichert bleibt. Zusätzlich geht es uns darum, den Informationsaustausch zwischen den Sicherheitsdienstleistern und den Vergabestellen zu verbessern, damit die Kooperation für beide Seiten zufriedenstellend läuft."Ein Leben für die Sicherheit: Sascha Luikes ExpertiseAls Sascha Luike LL Consulting vor mehr als drei Jahren gründete, hatte er bereits über 20 Jahre Erfahrung als Führungskraft in mehreren mittelständischen Sicherheitsdiensten gesammelt. Sein leidenschaftliches Interesse an der Sicherheit begann allerdings noch viel früher, während er neben seiner Ausbildung als Türsteher arbeitete. Im Laufe der Jahre absolvierte er zahlreiche Weiterbildungen im Sicherheitsbereich, um seine Kenntnisse kontinuierlich zu erweitern, und sein beruflicher Weg führte ihn schließlich zum Qualitätsmanagement. Die Kombination aus praktischer Erfahrung und fundiertem Wissen bildet für ihn die Basis seiner Beratung. Er versteht sein Unternehmen, das inzwischen einen Marktanteil von über 20 Prozent erreicht hat, als Schnittstelle zwischen den Auftraggebern und den Sicherheitsdienstleistern. Es geht ihm darum, beide Seiten voranzubringen und dabei Fachwissen auf verständliche Weise zu vermitteln.