Rouyn-Noranda (Kanada), 24. Oktober 2024 / IRW-Press / Mines Abcourt Inc. ("Abcourt" oder das "Unternehmen") (TSX Venture: ABI) (OTCQB: ABMBF) freut sich, die jüngsten Ergebnisse der Schlitzprobennahmen von den Phase-2-Abtragungen, die im September/Oktober 2024 durchgeführt wurden, bekannt zu geben. Phase 2 ermöglichte es, die Abtragungen Nr. 2 und 3 der ersten Arbeitsphase, die im Sommer 2024 durchgeführt wurde, mit den früheren Abtragungen von Cambior, die Ende der 1980er Jahre durchgeführt wurden, miteinander zu verbinden. Der bedeutsamste Abschnitt stammt von Schlitz 11, der 10,4 g/t Gold auf 12 m, einschließlich 29 g/t Gold auf 4 m, ergab.

Die insgesamt 15 Schlitze (einschließlich Phase 1 und 2) sind allesamt 0,5 m lang und miteinander verbunden. Jeder der Schlitze ist durchschnittlich 6 bis 8 cm tief und durchschneidet senkrecht die mineralisierten Zonen, die mit einer subvertikalen Neigung in Ost-West-Richtung verlaufen. Die Mineralisierung steht in Zusammenhang mit einer bedeutsamen Scherung und besteht aus pyritreichen Bändern in Zonen mit gossanartiger Oberflächenalteration (Verwitterung) (Pyritauflösung, gelbe Oberfläche).

Höhepunkte:

- 10,4 g/t Au auf 12?m, einschließlich 29 g/t Au auf 4?m

- Sieben neue Schlitze mit einer Länge von 16 bis 20 m wurden zu einer Abtragung mit einer Länge von 200 m und einer Breite von 20 m hinzugefügt. Die Schlitze sind 10 bis 15 m voneinander entfernt.

- Die drei historischen Zonen wurden bei der imposanten Abtragung identifiziert, nämlich die Zonen: Little Joe (ganz im Norden), Horse (im Zentrum) und Adam (ganz im Süden). Eine neue Zone (südlich von Adam) wurde in zwei Schlitzen identifiziert. Schlitz Nr. 6 (22,7 g/t Gold auf 7 m, Pressemitteilung vom 22. August 2024) befindet sich 100 m östlich von Schlitz 11 (10,4 g/t Gold auf 12 m) und scheint die Verdickung der Horse Zone in der Scherungsebene zu bestätigen.

- Die jüngsten Arbeiten von Abcourt lassen darauf schließen, dass sich die 1988 von Cambior entdeckte South Zone über die Lagerstätte Flordin hinaus fortsetzen und sich über mehr als 2 km bis zur Lagerstätte Cartwright erstrecken könnte. Es sind Bohrungen in diesem Gebiet geplant, um unsere Hypothese zu bestätigen.

In der nachstehenden Tabelle sind die wichtigsten Ergebnisse dieses Programms während der Phasen 1 und 2 aufgeführt:

Schlitznummer GESAMTE ZONEN ZONE Intervall Einschließlich Metallfaktor (Gehaltmächtigkeit) Schlitz 4 5,2 g/t Gold auf 10 m ADAM 0,9 g/t Gold auf 1 m 52 HORSE 8,4 g/t Gold auf 6 m 44,8 g/t Gold auf 0,5 m Schlitz 5 4,0 g/t Gold auf 6 m 18,9 g/t Gold auf 0,5 m 24 Schlitz 6 22,7 g/t Gold auf 7 m 161,9 g/t Gold auf 0,5 m 159 Schlitz 7 8,4 g/t Gold auf 7,5 m 33,9 g/t Gold auf 0,5 m 63 Schlitz 8 5,4 g/t Gold auf 10 m ADAM 3 g/t Gold auf 3,5 m 11,8 g/t Au auf 0,5 m 54 HORSE 7,2 g/t Gold auf 5,5 m 38,1 g/t Gold auf 0,5 m Schlitz 9 2,9 g/t Gold auf 14,5 m ADAM 0,4 g/t Gold auf 6 m 1,5 g/t Gold auf 0,5 m 42 HORSE 7,8 g/t Gold auf 5 m 39,2 g/t Gold auf 0,5 m Schlitz 10 4,3 g/t Gold auf 8 m ADAM 0,7 g/t Gold auf 1,5 m 1,3 g/t Au auf 0,5 m 35 HORSE 7,4 g/t Gold auf 4,5 m 32,6 g/t Gold auf 0,5 m Schlitz 11 10,4 g/t Gold auf 12 m ADAM 1,5 g/t Gold auf 2 m 2,9 g/t Gold auf 0,5 m 124 HORSE 18,5 g/t Gold auf 6,5 m 29 g/t Gold auf 4 m LITTLE JOE 1,33 g/t Gold auf 0,5 m Schlitz 12 4,5 g/t Gold auf 9,5 m ADAM 0,5 g/t Au auf 2 m 45 HORSE 8,7 g/t Gold auf 5 m 32,9 g/t Gold auf 0,5 m LITTLE JOE 0,391 g/t Gold auf 0,5 m Schlitz 13 2,9 g/t Gold auf 11,5 m ZONE NEW 2,7 g/t Gold auf 0,5 m 34 ADAM 0,5 g/t Gold auf 2,5 m 1,4 g/t Gold auf 0,5 m HORSE 6,7 g/t Gold auf 5 m 25,5 g/t Gold auf 1 m Schlitz 14 3,4 g/t Gold auf 12 m ZONE NEW 2,7 g/t Au auf 1,5 m 3,7 g/t Gold auf 0,5 m 41 ADAM 1,2 g/t Gold auf 2,5 m 4,7 g/t Gold auf 0,5 m HORSE 6,7 g/t Gold auf 5 m 27,2 g/t Gold auf 0,5 m Schlitz 15 2,8 g/t Gold auf 12 m ADAM 0,8 g/t Gold auf 3,5 m 2 g/t Gold auf 0,5 m 34 HORSE 8,5 g/t Gold auf 3,5 m 30,6 g/t Gold auf 0,5 m

Die neue Abtragungsphase legt nun die mineralisierten Zonen auf einer Länge von 200 m frei. Die historischen mineralisierten Zonen (Little Joe, Horse und Adam) sind mehr oder weniger 1 bis 5 m voneinander entfernt. Die beeindruckenden Abtragungsarbeiten ermöglichen es uns nun, dieselben Zonen miteinander zu verbinden, da das Muttergestein (Basalt) Gehalte zwischen 100 ppb und über 5 g/t Gold enthält. Dadurch wird die Mächtigkeit der mineralisierten Zonen im Vergleich zur Abtragungsphase 1 deutlich erhöht.

Die Vergrößerung des Abtragungsgebiets während Phase 2 ermöglichte es uns auch, in zwei Schlitzen das Auftreten einer möglichen neuen mineralisierten Zone südlich von Adam zu beobachten. Die Schlitze 13 und 14 enthalten Werte von 2,7 g/t Gold auf 0,5 m bzw. 2,7 g/t Gold auf 1,5 m und sind aufgrund der Nähe der Hauptzufahrtsstraße nicht geschlossen. Zukünftige Bohrungen werden es uns ermöglichen, das Vorkommen dieser neuen Zone zu bestätigen. Die mineralisierten Zonen verlaufen gerade und weisen unterschiedliche Mächtigkeiten auf, die von einigen Zentimetern bis zu mehreren Metern reichen. Eine Steigerung der Mächtigkeit der Horse Zone wurde sowohl in Schlitz 11 als auch in Schlitz 6 beobachtet. Diese sind 100 m voneinander entfernt. Mit den neuen Oberflächenanlagen wurde die Größe der mineralisierten Zonen bestätigt, die mehr oder weniger gerade verlaufen und später geringfügige Verdrängungen aufweisen, jedoch über mehr als 200 m beständig sind. Man bedenke, dass die Bohrungen im Jahr 2023 1 km westlich der Cartwright-Abtragung durchgeführt wurden. Die Art der hochgradigen Goldmineralisierung mit hämatisierten Pyritbändern, die in der Abtragung vorgefunden wurde, ist dieselbe wie bei den Bohrungen im Jahr 2023. Wir können nun bestätigen, dass wir die mineralisierte Horse Zone in Bohrloch FL-23-265 (14,79 g/t auf 4 m, Pressemitteilung vom 30. Januar 2024) durchschnitten haben.

Abbildung 1: Regionaler Standort des Konzessionsgebiets Flordin

Abbildung 2: Übersicht über das Konzessionsgebiet mit der Lagerstätte Flordin, den im Jahr 2023 abgeschlossenen Bohrungen und dem Abtragungsbereich in der Nähe der Lagerstätte Cartwright

Abbildung 3: Orthomosaik mit Schlitzergebnissen

President und Chief Executive Officer Pascal Hamelin sagte: "Die zusätzlichen Informationen von dieser Phase ermöglichen es uns, die historischen Zonen zu bestätigen und die Beständigkeit und Wiederholbarkeit der hohen Goldgehalte in der Horse Zone zu validieren. Darüber hinaus bestätigen die neuen Schlitze die Verbindung zwischen den mineralisierten Zonen mit einer Mächtigkeit von über 10 m und einer beständigen Streichenlänge von über 200 m. Schließlich verdeutlichen sie eine neue vierte Zone weiter südlich, die mittels Bohrungen bestätigt werden muss."

Qualifizierter Sachverständiger

Herr Robert Gagnon, P.Geo. Vice-President Exploration des Unternehmens, hat die technischen Informationen in dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

Analyseverfahren

Die 0,5 m langen Schlitzgesteinsproben wurden verschickt und vom MSALABS-Labor in Val-d'Or in Quebec unter Anwendung der Photon AssayTM-Methode analysiert. Die Proben wurden auf 70 % über 2 mm zerkleinert, wobei eine 500-g-Teilung für die Gammastrahlenuntersuchung auf Gold angewendet wurde. Gemäß dem internen Verfahren von MSALABS werden Leer- und Standardproben hinzugefügt. MSA betreibt zahlreiche Labors in allen Teilen der Welt und verfügt über eine ISO-17025-Akkreditierung für zahlreiche Metallbestimmungsmethoden. MSA ist ein gemäß ISO-17025 akkreditiertes Labor für die photonische Analysemethode.

Über Abcourt Mines Inc.

Abcourt Mines Inc. ist ein Explorationsunternehmen aus Kanada mit strategisch günstig gelegenen Konzessionsgebieten im Nordwesten der kanadischen Provinz Quebec. Abcourt ist Eigentümer des Minen- und Mühlenkomplexes Sleeping Giant, auf den sich die Erschließungsaktivitäten des Unternehmens konzentrieren.

Weiterführende Informationen zu Abcourt Mines Inc. erhalten Sie auf unserer Website und in unseren Unterlagen unter dem Profil von Abcourt auf www.sedarplus.ca.

Pascal Hamelin

President und CEO

Tel: (819) 768-2857

E-Mail: phamelin@abcourt.com

Dany Cenac Robert, Investor Relations

Reseau ProMarket Inc.,

Tel: (514) 722-2276 DW 456

E-Mail: dany.cenac-robert@reseaupromarket.com

Zukunftsgerichtete AUSSAGEN

Bestimmte in dieser Pressemeldung enthaltene Informationen können im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung "zukunftsgerichtete Informationen" darstellen. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung zukunftsgerichteter Begriffe wie "plant", "Ziele", "erwartet", "prognostiziert", "beabsichtigt", "geht davon aus", "schätzt", "könnte", "sollte", "wahrscheinlich" oder Abwandlungen dieser Begriffe und Ausdrücke oder an Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden "würden", bzw. an anderen ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Schätzungen von Abcourt und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften von Abcourt wesentlich von denjenigen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen geschäftlichen und wirtschaftlichen Unsicherheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, einschließlich der relevanten Annahmen und Risikofaktoren, die in den öffentlich auf SEDAR unter www.sedarplus.ca verfügbaren eingereichten Unterlagen von Abcourt dargelegt sind. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten Leser kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen setzen. Obwohl Abcourt der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen verwendet wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht vorbehaltlos auf diese Aussagen verlassen. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, lehnt Abcourt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Service Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77229Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77229&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA00288E3005Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/18628899-abcourt-durchschneidet-abschnitt-10-4-g-t-gold-12-metern-gang-abtragungen-cartwright-gebiet-projekts-flordin