Goldgigant Newmont nach Zahlen unter Druck

Anzeige / Werbung Den Gewinn gesteigert, aber die Erwartungen trotzdem verfehlt - das passiert auch der Nummer Eins der Branche! Die Aktien des größten Goldproduzenten der Welt, der US-amerikanischen Newmont Corp. (WKN 853823) sind unter Druck geraten, nachdem der Konzern mit seinen gestern nach Börsenschluss gemeldeten Quartalszahlen die Erwartungen in Bezug auf Umsatz und bereinigten Gewinn verfehlte. Und das, obwohl Newmont den höchsten Quartalsgewinn seit fünf Jahren meldete. Wie Newmont bekannt gab, lag der anrechenbare Nettogewinn in den drei Monaten bis Ende September bei 922 Mio. USD. Das ist fast das Sechsfache dessen, was das Unternehmen im Vorjahreszeitraum verdiente. Damit ist Newmont Schätzungen zufolge auf dem besten Weg, 2024 mit einem anrechenbaren Nettogewinn von 3,2 Mrd. USD abzuschließen. Was das beste Ergebnis der Unternehmensgeschichte wäre. Newcrest mit positivem Beitrag Die Amerikaner profitieren auch von ihrer Übernahme der australischen Newcrest Mining für 2015 Mrd. Dollar im vergangenen Jahr. Dadurch wuchs das Portfolio um eine Reihe von Kupfer- und Goldminen und zementierte Newmonts Status als größter Goldproduzent weltweit. Der Konzern förderte im Berichtsquartal 1,67 Mio. Unzen Gold und damit erheblich mehr als Konkurrent und Nummer Zwei der Branche Barrick Gold (WKN 870450), dessen Produktion vorläufigen Zahlen zufolge im dritten Quartal bei 943.000 Unzen Gold lag. Newmont macht mit seinen Quartalszahlen den Anfang unter den großen Goldproduzenten. Diese stehen unter genauer Beobachtung des Marktes. Anleger und Analysten wollen sehen, ob die Goldgesellschaften in der Lage sind, den von Rekordhoch zu Rekordhoch eilenden Goldpreis in klingende Münze umzusetzen. Das gelang Newmont zwar einerseits, doch verfehlte man trotzdem die Erwartungen vieler Beobachter - vor allem auf Grund gestiegener Kosten. So kletterten die "all-in sustaining costs" (AISC) auf Rekordniveau. Während der Konzern für das zweite Halbjahr sinkende Kosten vorausgesagt hatte. Keine wichtigen Rohstoff-News mehr verpassen!

Risikohinweis: Die Inhalte von www.goldinvest.de und allen weiteren genutzten Informationsplattformen der GOLDINVEST Consulting GmbH dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar. Weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, stellen vielmehr werbliche / journalistische Texte dar. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise. Laut §34 WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien einiger der erwähnten Unternehmen halten könnten und somit ein Interessenskonflikt bestehen könnte. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner kann zwischen den erwähnten Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, direkt oder indirekt bestehen, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben ist. Zumal die GOLDINVEST Consulting GmbH in diesem Fall für die Berichterstattung zum erwähnten Unternehmen entgeltlich entlohnt wird. Enthaltene Werte: CA0679011084,US6516391066,XD0002747026,XD0002058432

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )