Chart des Tages | Nasdaq (24.10.2024)

Der Nasdaq - US100 schloss gestern mit einem Verlust von 1,60 - obwohl die Rückgänge bis zum Ende des Handelstages teilweise reduziert wurden. Der Ausverkauf wurde von Technologie- und Konsumgüterunternehmen angetrieben. Zu den größten Verlierern gehörten Arm (-6,67 - Old Dominion Freight Line (-5,45 - CoStar (-5,27 - Palo Alto Networks (-4,76 - Qualcomm (-3,80 - Broadcom (-3,27 - und Meta Platforms (-3,15 %).

- Nasdaq WKN A0AE1X - ISIN US6311011026 - Ticker: Nasdaq 100

Texas Instruments (TXN.US)

Das einzige herausragende Unternehmen im Index war gestern Texas Instruments (TXN.US), das mit einem Plus von 4,01 - schloss, dem höchsten Wert unter den US100-Mitgliedern. Der Halbleiterhersteller veröffentlichte seinen Quartalsbericht am Dienstag nach Börsenschluss in den USA. Das Unternehmen meldete Ergebnisse, die leicht unter den Erwartungen lagen, und gab vorsichtige Prognosen für das 4. Quartal ab. Die prognostizierten Gewinne pro Aktie liegen zwischen 1,07 und 1,29 US-Dollar, und die Umsätze werden voraussichtlich zwischen 3,7 und 4,0 Milliarden US-Dollar liegen, was unter den Erwartungen der Analysten liegt. Die Nachfrage nach der Aktie wurde jedoch durch solide Verkäufe nach China, insbesondere im Automobilsektor, angetrieben. CEO Haviv Ilan erwähnte, dass das Unternehmen in China neue Verkaufsrekorde aufstellt (insbesondere bei Chips für Elektrofahrzeuge), und die Aussichten sind vielversprechend...

