TRADINGIDEE des Tages | SP500 (24.10.2024)

Fakten:

SP500 - US500 verlor an Aufwärtsdynamik im Bereich der jüngsten historischen Höchststände

Die aktuelle Bewertung des US-Marktes weicht von der Prognose der Gewinngenerierung durch lokale Unternehmen ab

Background - Meinung:

In letzter Zeit haben wir einen stabilen Aufwärtstrend beim SP500 - US500-Index festgestellt. In der vergangenen Woche hat die Aufwärtsdynamik jedoch etwas an Schwung verloren, woraufhin eine relativ flache Abwärtskorrektur verzeichnet wurde. Grundsätzlich scheint die Risikoprämie für kurzfristige Investitionen in den Index jedoch zu schrumpfen. Die Konsensschätzung der Investmentbanken hat die prognostizierten Gewinne je Aktie und Umsätze der Indexunternehmen für die nächsten 12 Monate nicht nach oben korrigiert, sondern unverändert gelassen oder leicht nach unten korrigiert...

