HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Atoss Software nach Zahlen zum dritten Quartal von 114 auf 115,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Software-Unternehmen habe starke Zahlen veröffentlicht, schrieb Analyst Finn Kemper in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Daraus habe eine höhere Prognose für die Profitabilität in diesem Jahr resultiert. Die Konsensschätzung für den Umsatz im kommenden Jahr könne aber zu hoch sein, sodass Investoren nun Kursgewinne mitnehmen könnten./bek/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2024 / 07:57 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2024 / 08:12 / MESZ



ISIN: DE0005104400

