Die KKR & Co. Inc. verzeichnete im dritten Quartal 2024 einen deutlichen Gewinnrückgang im Vergleich zum Vorjahr. Der Nettogewinn sank von 1,47 Milliarden Euro auf 654,55 Millionen Euro, was einem Rückgang des Gewinns pro Aktie von 1,64 Euro auf 0,69 Euro entspricht. Trotz dieser Entwicklung konnte das Unternehmen seinen Umsatz um beeindruckende 44,5% auf 4,791 Milliarden Euro steigern. Die Assets under Management (AUM) wuchsen um 18% auf 624 Milliarden Euro, während die Fee Paying Assets under Management (FPAUM) um 19% auf 506 Milliarden Euro zunahmen.

Strategische Expansion im Energiesektor

Parallel zu den Finanzergebnissen kündigte KKR eine strategische Partnerschaft im Bereich nachhaltiger Mobilität an. Das Unternehmen wird einen 25-prozentigen Anteil an Enilive erwerben, einem führenden Anbieter von Bioraffinerien und Biomethananlagen. Diese Investition unterstreicht KKRs Engagement im Bereich der Energiewende und könnte sich langfristig positiv auf die Geschäftsentwicklung auswirken. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt regulatorischer Genehmigungen.

