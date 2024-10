Erbach ODW (ots) -Die Immobilienbranche erhält frischen Wind mit A.de, einem neuen, innovativen Immobilienportal, das Käufern, Verkäufern und Mietern eine benutzerfreundliche Plattform bietet. Ab sofort können Makler und private Anbieter ihre Immobilien kostengünstig inserieren.A.de ist eine der seltenen einstelligen Domains, die als vollständige, öffentlich nutzbare Immobilienplattform verfügbar ist. Seit der Freigabe der sogenannten One-Character-Domains durch die Denic im Jahr 2009 werden viele dieser Domains als Weiterleitungen genutzt. A.de hebt sich ab, indem es eine vollwertige Lösung für den Immobilienmarkt bietet, die in Deutschland, Österreich und der Schweiz zugänglich ist.A.de bietet eine kostengünstige Alternative zu den etablierten Immobilienportalen. Ziel ist es, sowohl professionelle Makler als auch private Verkäufer zu unterstützen, indem eine einfach zu bedienende Plattform mit großer Reichweite zur Verfügung steht.Warum www.A.de?Kostenlose Inserate: Die ersten drei Monate können Makler ihre Immobilien kostenlos inserieren, wenn sie einen Gutscheincode verwenden - ohne versteckte Gebühren.Benutzerfreundlichkeit: Makler können ihre Objekte direkt per FTP-Übertragung aus ihrer Maklersoftware hochladen.Regionale Fokussierung: A.de richtet sich gezielt an lokale Märkte, um potenzielle Käufer und Mieter effizient anzusprechen.A.de ImmoAnzeigen besticht durch ein einfaches, budgetfreundliches Konzept und eine kurze, einprägsame Domain. Dies sorgt für hohe Wiedererkennbarkeit in einem Markt, der von komplexen Webseiten geprägt ist. Die Kosten für das Inserieren betragen nur einen Bruchteil dessen, was große Anbieter verlangen.Mit günstigen Preisen und einer klaren Vision möchte sich A.de ImmoAnzeigen als feste Größe in der Immobilienbranche etablieren.Pressekontakt:www.A.deOliver KemperE-mail: desk@a.deTelefon: 06062910119Original-Content von: A.de, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177234/5894454