Die Vonovia-Aktie verzeichnete am Dienstag einen bemerkenswerten Aufschwung an der Börse. Im XETRA-Handel kletterte der Kurs um 2,0 Prozent auf 31,32 Euro, wobei zwischenzeitlich sogar ein Tageshöchststand von 31,35 Euro erreicht wurde. Diese positive Entwicklung steht im Kontrast zum aktuellen 52-Wochen-Hoch von 33,93 Euro, welches am 1. Oktober 2024 markiert wurde. Trotz des Kursanstiegs liegt die Aktie noch 8,33 Prozent unter diesem Höchstwert.

Analysten sehen gemischte Zukunft

Experten prognostizieren für das Geschäftsjahr 2024 einen Gewinn von 1,87 Euro je Aktie für Vonovia. Zudem wird eine Erhöhung der Dividende von 0,900 Euro im Jahr 2023 auf voraussichtlich 1,18 Euro im kommenden Jahr erwartet. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 32,32 Euro, was auf eine vorsichtig optimistische Einschätzung hindeutet. Allerdings verzeichnete das Unternehmen im jüngsten Quartal einen Verlust von 0,95 Euro je Aktie, was die gemischten Aussichten für den Immobilienkonzern unterstreicht.

