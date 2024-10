London (www.fondscheck.de) - HANetf veröffentlicht die neueste Ausgabe von Exchange-Traded Europe für das dritte Quartal 2024, so die Experten von HANetf Ltd.Der vierteljährlich erscheinende Bericht enthalte aktuelle Daten, Trends und Analysen zum europäischen ETF- und ETC-Markt.Demnach seien die Zuflüsse in aktive ETFs in Europa zwischen dem zweiten und dem dritten Quartal um 64,23 Prozent gestiegen und hätten insgesamt 49,29 Milliarden US-Dollar an verwalteten Vermögen (AuM) erreicht. Laut einer von HANetf im 2. Quartal durchgeführten Umfrage hätten 94 Prozent der Anleger angegeben, dass sie einen ETF für ihre aktiven Investmentvehikel in Betracht ziehen würden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...