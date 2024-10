Die Volkswagen Group Africa hat in Ruanda eine multifunktionale Anlage mit E-Traktoren in Betrieb genommen. Damit will der Konzern die moderne mechanisierte Landwirtschaft fördern, um den Landwirten dort den Lebensunterhalt zu sichern und die Einnahmen des Agrarsektors in Ruanda zu steigern. Die multifunktionale Anlage im Rahmen des "GenFarm-Projekts" hat ihren Betrieb aufgenommen und bietet elektrisch betriebene mechanisierte landwirtschaftliche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...