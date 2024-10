Ein zuletzt seltenes Bild in der europäischen Autobranche: Am Donnerstag legen die Werte der Autobauer durch die Bank zu, der Branchenindex Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts notiert zum Nachmittag rund zwei Prozent im Plus. Doch was steckt dahinter? Es sind jedenfalls nicht allein die überraschend guten Tesla-Zahlen vom Vorabend.Ein Katalysator waren wohl vor allem die Q3-Ergebnisse des französischen Autobauers Renault. Trotz rückläufiger Absatzzahlen - gegenüber dem Vorjahr gingen die Verkäufe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...