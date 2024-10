Die Aktie des Volkswagen-Rivalen Hyundai Motor hat sich am Donnerstag mit einem deutlichen Minus aus dem Handel verabschiedet. 5,2 Prozent setzte der Titel infolge enttäuschender Quartalszahlen an der Heimatbörse KRX in Seoul zurück. Die Gründe für die schwach ausgefallenen Finanzkennzahlen waren vielfältig.Der nach Toyota und VW drittgrößte Autobauer der Welt erzielte im Q3 einen Umsatz von 42,9 Billionen Won oder umgerechnet 28,8 Milliarden Euro. Immerhin konnte Hyundai hier noch ein Plus von ...

