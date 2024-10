News, Facts & FiguresBereits zum vierten Mal fand am 10.10. in Frankfurt/Main die Verleihung der von Mein Geld Medien Gruppe, AECON Fondsmarketing und Pro BoutiquenFonds GmbH initiierten Boutiquen Awards statt. Die Auszeichnungen rücken die Expertise kleinerer Assetmanager mit innovativen Strategien jenseits von Benchmarks ins Rampenlicht. Es wurden in zehn Kategorien Preise vergeben. Die Auszeichnung im Aktiensegment erhielt der MYRA US Equity Fund (WKN: A144GD), der über einen systematischen Investmentprozess ...

Den vollständigen Artikel lesen ...