Frankfurt/Ravensburg (ots) -Anlässlich des 70-jährigen Jubiläums von GUINNESS WORLD RECORDS haben fünf Athleten aus Deutschland am Sonntag, 20. Oktober sechs neue Guinness-Weltrekorde aufgestellt. Rund 600 begeisterte Besucherinnen und Besucher fieberten über zwei Stunden mit den neuen Rekordhaltern mit, die sich gegenseitig als Teamplayer und Freunde eindrucksvoll unterstützten. Insbesondere die Kinder und Jugendlichen im Publikum waren vom Können, dem Engagement für ihren Sport sowie dem Zusammenhalt der sympathischen jungen Männer hellauf begeistert. Eine offizielle Guinness-Schiedsrichterin hatte die Rekorde vor Ort überwacht und umgehend bestätigt.Unter der Federführung des BMX-Profis Chris Böhm aus Lörrach, der als ausgebildeter Kinderkrankenpfleger auch therapeutisches BMX-Training für psychisch kranke Kinder anbietet und sich gegen Mobbing engagiert, traten die Rekordanwärter einer nach dem anderen zu ihrer persönlichen Herausforderung an. Sie alle wollten sich den Traum erfüllen, für ihr außergewöhnliches Können eine offizielle Guinness World Records Urkunde überreicht zu bekommen. Chris Böhm, der bereits einen Guinness-Weltrekord innehatte, nutzte die Gelegenheit sogar, um zwei neue Rekorde aufzustellen. Der erfahrene BMX-Profi hat in den Sozialen Medien über drei Millionen Follower und hatte das Chris Böhm Freestyle Team zusammengebracht. Die Fünf kennen sich aus Social Media, treffen sich bei sportlichen Veranstaltungen und manche auch privat. Wochenlang bereiteten sich alle intensiv auf die Rekordversuche vor - und teilten viele spannende und mitreißende Momente mit ihrer wachsenden Community auf Instagram, TikTok, YouTube.Simon Both, 17 Jahre alt, Schüler aus Bad Endorf in der Nähe vom Chiemsee war der jüngste Rekordjäger. Mit seinen spektakulären Backflips begeistert er bereits mehr als 300.000 Follower. "Ich mache jeden Tag einen Backflip und poste ihn auf Instagram. Mein Vater hat mich mal gefragt, wann ich aufhöre, ihn ständig darum zu bitten, mich zu filmen. Ich antwortete: Vielleicht wird es ja eines Tages ein Weltrekord", so Simon. Angetrieben von dieser Motivation stellte er den Rekord für die meisten Backflips aus dem Stand in 30 Sekunden auf - unglaubliche 19.Auch René Mathussek, Freestyle-Fußballer aus Stuttgart, und der BMX-Profi Miguel-Emanuel Franzem aus Sindelfingen glänzten an diesem Tag mit beeindruckenden Leistungen. René stellte den Weltrekord für die meisten Fußballpässe zwischen Kopf und Fußsohle in einer Minute auf - stolze 50 Pässe. "Dieser Rekord bedeutet mir unendlich viel - er ist einer meiner Signature Moves", erklärte René sichtlich bewegt. "Ich möchte mit Freestyle und dem Rekord Kinder und Jugendliche inspirieren und ihnen zeigen, dass alles möglich ist, wenn man an sich glaubt." Miguel sicherte sich mit zehn Rückwärtssalti auf dem BMX ebenfalls einen Guinness-Titel und sprach aus, was alle Anwesenden und die fünf Athleten an diesem Tag erlebten: "Die unglaubliche Energie und Unterstützung des Publikums hat uns getragen und uns erst recht angespornt alles zu geben." René und Miguel umarmten nach den gelungenen Rekorden erst einmal ihre mitgereisten Eltern und Geschwister. Aber auch die anderen Rekordanwärter wurden von anwesenden Freunden und dutzenden frenetisch jubelnden jungen Fans hinter den Absperrungen der Eventfläche unterstützt."Die Familie ist das Wichtigste", betonte Chris Böhm während des Events passenderweise immer wieder; und speziell an die begeistert strahlenden Kinderaugen gerichtet: "Traut euch das Unmögliche zu und steht für euch und andere ein. Ermutigende und positive Botschaften, die sich durch den gesamten Auftritt zogen und für ein starkes Gemeinschaftsgefühl der Athleten untereinander und mit ihrem Publikum führten.Besonders emotional wurde es, als der Berliner Klaus Esono Obono nach seinem erfolgreichen Rekord möglichst vieler Headspins auf dem BMX-Rad sagte: "Diese Urkunde wollte ich unbedingt - für mich und für meinen Sohn. Er kann jetzt stolz auf seinen Papa sein."Guinness-Schiedsrichterin Lena Kuhlmann prüfte den Erfolg der Rekordversuche direkt im Anschluss vor Ort in Slow-Motion-Aufnahmen. Jedes Mal, wenn sie wieder einen geglückten Rekord verkündet konnte, kannte der Jubel vor allem bei den Kindern im Publikum kein Ende mehr. Das Publikum feierte jeden Rekord, als wäre es der eigene.Chris stellte vor Ort seine beiden neuen Guinness World Records auf. Für Miguel, René, Klaus und Simon war es die erste Guinness-Urkunde. Wer mehr über die Rekorde und Rekordhalter erfahren möchte: Alle fünf Athleten berichten ausführlich auf Social Media.Das sind die neuen Guinness-Rekorde:Chris Böhm - BMX-Profi YouTube, Instagram und TikTok (@chris_boehm)- Die meisten BMX-Umdrehungen auf dem Vorderrad mit einer Hand am Lenker in einer Minute (70)- Die meisten Nose Manuals auf einem BMX in 30 Sekunden (ein Fuß) (20)Miguel-Emanuel Franzem - BMX-Profi TikTok (@elmigoos), YouTube und Instagram (@miguelfranzem)Die meisten Rückwärtssaltos auf einem Fahrrad in 1 Minute auf einer Rampe bis max. 50 cm hoch (10)René Mathussek - Freestyle-Fußball-Athlet Instagram (@thisismathu)Die meisten Fußballpässe zwischen Kopf und Fußsohle in 1 Minute (50)Klaus Esono Obono - Breakdancer TikTok, YouTube und Instagram (@bboyjamel)Die meisten Headspins mit dem Fahrrad in 30 Sekunden (37)Simon Both - Backflip-Profi TikTok (@simon.bth) und Instagram (@streichbruder)Die meisten Backflips aus dem Stand in 30 Sekunden (19)