EQS-Ad-hoc: Manz AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

Manz AG platziert Barkapitalerhöhung in Höhe von 20 % des Grundkapitals bei Herrn Eng Kee Tan, dem Mehrheitsaktionär von Greatech Technology Berhad



24.10.2024 / 16:38 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Manz AG platziert Barkapitalerhöhung in Höhe von 20 % des Grundkapitals bei Herrn Eng Kee Tan, dem Mehrheitsaktionär von Greatech Technology Berhad Reutlingen, 24. Oktober 2024 - Der Vorstand der Manz AG (ISIN: DE000A0JQ5U3) hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Ausgabe von 1.708.514 neuen Aktien (dies entspricht 20 % des Grundkapitals) gegen Bareinlagen im Rahmen einer Kapitalerhöhung durch teilweise Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2024 und unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre beschlossen, die von Herrn Eng Kee Tan, Penang (Malaysia), zum Platzierungspreis von 5,80 EUR je Aktie gezeichnet worden sind. Herr Tan ist Gründer und Mehrheitsaktionär der in Malaysia ansässigen Greatech Technology Berhad, die Automatisierungslösungen in den Bereichen Design, Entwicklung und Produktion von Systemen, Maschinen und Anlagen anbietet. Das Grundkapital der Gesellschaft erhöht sich nach Durchführung der Kapitalerhöhung von 8.542.574,00 EUR um 1.708.514,00 EUR auf 10.251.088,00 EUR. Der Erlös aus der Kapitalerhöhung in Höhe von 9,9 Millionen EUR (abzüglich Transaktionskosten) dient der Deckung des Kapitalbedarfs für die Geschäftstätigkeit der Manz AG. Zusatzinformationen: ISIN: DE000A0JQ5U3

WKN: A0JQ5U

Börsenkürzel: M5Z

Marktsegment: Regulierter Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse Manz AG

Steigäckerstraße 5

72768 Reutlingen

Deutschland Kontakt: Manz AG

Katrin Neuffer

Tel.: +49 (0)7121 - 9000-395

E-Mail: investor-relations@manz.com Kirchhoff Consult AG

Michael Werneke

Tel.: +49 (0)40 - 609 186 68

E-Mail: manz@kirchhoff.de



Ende der Insiderinformation



24.10.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com