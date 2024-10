EQS-News: Manz AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

Manz AG setzt mit Barkapitalerhöhung einen wichtigen Baustein zur Finanzierung des Effizienzprogramms um



Manz AG setzt mit Barkapitalerhöhung einen wichtigen Baustein zur Finanzierung des Effizienzprogramms um Erfolgreiche Durchführung einer Barkapitalerhöhung in Höhe von 20 % des Grundkapitals

Herr Eng Kee Tan, Gründer und Mehrheitsaktionär von Greatech Technology Berhad, zeichnet als strategischer Investor 1.708.514 neue Aktien der Manz AG

Bruttoerlös in Höhe von 9,9 Mio. EUR stärkt die Liquiditätsposition Reutlingen, 24. Oktober 2024 - Die Manz AG, weltweit agierender Hightech-Maschinenbauer mit umfassendem Technologieportfolio, platziert 1.708.514 neue Aktien im Rahmen einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen durch teilweise Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2024 unter Ausschluss des Bezugsrechts der bestehenden Aktionäre erfolgreich bei einem strategischen Investor. Die neuen Aktien wurden von Herrn Eng Kee Tan, dem Gründer und Mehrheitsaktionär von Greatech Technology Berhad, zu einem Platzierungspreis von 5,80 EUR je Aktie gezeichnet. Damit liegt der Bruttoerlös, der der Manz AG aus der Kapitalerhöhung vor Abzug der Transaktionskosten zufließt, bei 9,9 Millionen EUR. Das Grundkapital der Gesellschaft erhöht sich mit Durchführung der Kapitalerhöhung entsprechend von 8.542.574 EUR auf 10.251.088 EUR. Herr Tan hält damit einen Anteil von rund 16,7 % an der Manz AG. Greatech Technology Berhad ist spezialisiert auf hochmoderne Automatisierungslösungen für verschiedene Branchen und deckt dabei breite Stufen der Wertschöpfung von dem Design, der Entwicklung bis hin zu Produktion von Systemen, Maschinen und Anlagen ab. Das Unternehmen ist seit 2019 an der Börse in Malaysia notiert und verfügt über eine Marktkapitalisierung von über 1 Mrd. EUR. Dr. Ulrich Brahms, CEO der Manz AG, kommentiert: "Mit den aus der Kapitalerhöhung zufließenden Mitteln stärken wir unsere Liquidität und setzen einen wichtigen Baustein zur Finanzierung unseres Effizienzprogramms um. Wir freuen uns, dass wir mit Herrn Tan einen neuen strategischen Investor in unserem Aktionärskreis begrüßen können." Herr Tan, Gründer und Mehrheitsaktionär der Greatech Technology Berhad: "Ich verfolge die Entwicklung der Manz AG bereits seit vielen Jahren und habe die Chance gerne wahrgenommen, jetzt einen nennenswerten Anteil an dem Unternehmen zu erwerben. Aufgrund meiner Branchenerfahrung sehe ich langfristig großes Potenzial für die technologische Expertise von Manz hin zu weiteren Innovationen und Wachstum."



Über die Manz AG

Die Manz AG entwickelt als Hightech-Maschinenbauunternehmen für ihre Kunden Best-in-Class-Produktionslösungen für Lithium-Ionen-Batterien sowie für elektronische Komponenten und Geräte. Damit ist Manz ein innovativer Wegbereiter für die globalen Megatrends Elektromobilität und Digitalisierung. Manz deckt die gesamte Bandbreite moderner Produktionslösungen ab: Von kundenspezifischen Einzelmaschinen für die Laborfertigung oder die Pilot- und Kleinserienproduktion über standardisierte Module und Anlagen bis hin zu schlüsselfertigen Linien für die effiziente Massenproduktion. Die Kunden profitieren von einer hohen Ressourceneffizienz mit höherem Durchsatz und kürzerer Time-to-Market. Mit aktuell rund 1.200 Beschäftigten entwickelt und produziert die Manz-Gruppe in Deutschland, der Slowakei, Italien, China und Taiwan. Vertriebs- und Service-Niederlassungen bestehen darüber hinaus in den USA und Indien. Die Manz AG wurde 1987 gegründet und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2023 mit den beiden Segmenten Mobility & Battery Solutions sowie Industry Solutions einen Konzernumsatz von 249,2 Millionen Euro. Die Aktien (ISIN: DE000A0JQ5U3) notieren im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard).



Kontakt:



Manz AG

Katrin Neuffer

Tel.: +49 (0)7121 9000-395

E-Mail: investor-relations@manz.com



Kirchhoff Consult AG

Michael Werneke

Tel.: +49 (0)40 609 186 68

E-Mail: manz@kirchhoff.de



