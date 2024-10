Auch in Japan plant Mercedes-Benz in den nächsten zwei Jahren den Aufbau eines Schnellladenetzes mit 100 HPC-Ladepunkten an 25 Standorten. Hierfür kooperiert der Autobauer mit dem japanischen Unternehmen PowerX, das nicht nur seinen Schnelllader "Hypercharger" mit Batteriespeicher bereitstellt, sondern auch den Aufbau und Betrieb des Ladenetzes übernehmen soll. In Zusammenarbeit mit der Mercedes-Benz High Power Charging Japan G.K. (MBHPCJ), einer ...

