Symrise - Wachstumsziel angepasst

Dank starker Quartalszahlen war es dem Duft- und Aromenhersteller möglich, seine Jahresziele zu spezifizieren. Das anfänglich angestrebte Umsatzwachstum von fünf bis sieben Prozent konnte damit an das obere Ende der Spanne angepasst werden. So äußerte sich der Vorstandschef Jean-Yves Parisot, dass Symrise trotz der volatilen Märkte und einer weiterhin erhöhten Inflationsrate auch für den Rest des Jahres zuversichtlich sei und eine robuste Nachfrage erwarte. Zudem ist er davon überzeugt, dass die richtigen Weichen für die Zukunft gestellt wurden. Unterstrichen wurde die Zuversicht seitens des Vorstandes durch die Gewinnsteigerung um 5,9 Prozent innerhalb der ersten drei Quartale. Allein in den vergangenen drei Monaten betrug die Steigerung 6,4 Prozent.









