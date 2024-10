TORONTO, ONTARIO, 24. Oktober 2024 / IRW-Press / Labrador Gold Corp. (TSX.V: LAB | OTCQX: NKOSF | FWB: 2N6) ("LabGold" oder das "Unternehmen") freut sich, die Ergebnisse des Explorationsprogramms 2024 auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Hopedale in Labrador bekannt zu geben. Das bezirksgroße Konzessionsgebiet Hopedale erstreckt sich über eine Streichlänge von 43 km des archäischen Grünsteingürtels Florence Lake, der typische Merkmale von Grünsteingürteln auf der ganzen Welt aufweist, aber im Vergleich dazu noch nicht ausreichend erkundet wurde.

Eckpunkte

- Thurber Nord

Hochgradiger Goldgehalt von 32,32 g/t und anomaler Gehalt von 0,81 g/t am nördlichen Ende des 3 km langen Thurber-Goldtrends.

- Vorkommen Thurber Boundary

Anomaler Goldgehalt von 0,9 g/t und Kupfer (349 ppm) innerhalb einer 850 m langen anomalen Zone, die durch historische Probenahmen abgegrenzt wurde, einschließlich Bodenproben mit bis zu 1.568 ppb Au und Gesteinsproben mit bis zu 0,75g/t Au.

Deutet auf das Potenzial zur Erweiterung des Goldtrends Thurber um weitere 1,5 km nach Norden hin.

- Goldvorkommen Fire Ant

Hochgradiger Goldgehalt von 9,35 g/t und anomale Gehalte von 0,3 g/t und 0,19 g/t Au mit 10,8 g/t Ag in Gesteinsstichproben in der Nähe einer hochgradigen Probe aus dem Jahr 2023 mit einem Gehalt von 106 g/t Au und 20,4 g/t Ag.

Goldmineralisierung, die sich jetzt über ein Gebiet von 250 mal 270 Metern entlang des Kontakts zwischen ultramafischem Vulkangestein und felsischem Vulkangestein mit Oxidationserscheinungen erstreckt.

- Vorkommen Jasmin

Bodengestützte elektromagnetische Untersuchungen zeigen einen etwa 400 m langen Leiter neben einer Probe von halbmassivem Sulfid mit einem Gehalt von 0,97 % Zn und 0,25 % Cu innerhalb eines 1,5 km langen Trends von anomalen Cu-Zn-Gehalten in Gestein und Boden.

- Vorkommen Stone Fly

Neues Kupfervorkommen mit 0,55 % Cu und anomalen Goldgehalten (0,1 bis 0,2g/t).

Auf dem Projekt Hopedale wurden mittlerweile vierzehn Vorkommen identifiziert, die mehrere Mineralisierungsarten widerspiegeln, darunter orogenes Gold, magmatisches Ni-Sulfid, Kupfer-Silber-Gänge und Zn-reiches vulkanogenes Massivsulfid (Abbildung 1).

Die Prospektionsarbeiten entlang des Goldtrends Thurber im Jahr 2024 haben erneut das beträchtliche Potenzial des Gebiets hervorgehoben. Die höchstgradige Probe mit 32,32 g/t Au, die bisher entlang des Trends entnommen wurde, wurde bei Thurber North gefunden, und anomale Proben mit 0,96 g/t Au und 0,5 g/t Au wurden etwa 150 m nördlich von TD500 bzw. 100 m südlich von Thurber North entnommen (Abbildung 2).

Der drei Kilometer lange Trend wird durch vier bedeutende Goldvorkommen definiert, die von anomalen Goldgehalten in Gesteins- und Bodenproben (Abbildung 2) umgeben sind und entlang des Kontakts zwischen ultramafischem Vulkangestein mit starker Karbonatalteration und alteriertem felsischem oder mafischem Vulkangestein auftreten.

Eine Probe mit einem Gehalt von 0,93 g/t Au wurde im Gebiet Thurber Boundary etwa 1,5 Kilometer nördlich von Thurber North entnommen. Thurber Boundary wird durch Bodenproben mit einem Gehalt von bis zu 1.568 ppb Au, einschließlich fünf Proben mit einem Gehalt von mehr als 500 ppb, und frühere Gesteinsproben mit einem Gehalt von bis zu 0,75 g/t Au definiert. Diese anomalen Proben erstrecken sich über 850 Meter von der nördlichen Grenze des Konzessionsgebietes nach Südwesten in Richtung Thurber North und weisen auf das Potenzial für eine Erweiterung des Goldtrends Thurber bis zur Grenze des Konzessionsgebietes hin.

"Das bezirksgroße Projekt Hopedale, das sich über 43 km erstreckt, zeigt weiterhin das Potenzial, das wir von einem archäischen Grünsteingürtel erwarten. Der drei Kilometer lange Goldtrend Thurber, mit dem Potenzial für eine Verlängerung um weitere 1,5 km bis zur Grenze des Konzessionsgebietes, ist das aussichtsreichste Gebiet, das bisher gefunden wurde, und verfügt über bohrbereite Ziele bei TD500 und Thurber Dog. Die von LabGold im Süden entdeckten Gold- und Basismetallvorkommen sind ebenfalls ermutigend und zeigen die Vielfalt der Mineralisierungsarten, die in einem Grünsteingürtelumfeld vorkommen können", sagte Roger Moss, President und CEO. "Während die Arbeiten bei Hopedale fortgesetzt werden, prüfen wir auch Goldprojekte im fortgeschrittenen Stadium für eine mögliche Akquisition und grenzen die potenziellen Kandidaten weiter ein."

Abbildung 1. Lage der Nickel-, Kupfer-, Gold- und Zinkvorkommen im Konzessionsgebiet Hopedale.

Abbildung 2. Gold- und Kupferpotenzial des Konzessionsgebietes Thurber, nördlicher Grünsteingürtel Florence Lake.

Abbildung 3. Cu-Zn-Geochemie und EM-Leiter im Gebiet Jasmine.

Proben-ID Easting Northing Proben-Typ Au (ppb) Ag (ppm) Cu (ppm) Vorkommen 172709 655238 6114134 Lesestein 933 0,7 349 Thurber Boundary 172713 654888 6112409 Stichprobe 32.316 1,4 70 Thurber North 172714 654888 6112409 verdeckter Ausbiss 806 0,1 5 Thurber North 833496 654878 6112320 Stichprobe 505 0,1 6 100 m südlich von Thurber North 833471 639034 6075438 Stichprobe 9.353 1,3 13 Fire Ant 833472 639034 6075229 Stichprobe 302 0,1 216 Fire Ant 833469 639124 6075432 Stichprobe 191 10,8 692 Fire Ant 833468 654801 6110827 Stichprobe 965 0,6 72 150 m nördlich von TD500 833497 643595 6079949 Stichprobe 335 1,6 335 833452 641785 6077018 Stichprobe 215 0,7 27 833478 642673 6084631 Stichprobe 172 0,3 159 Schist Lakes 172707 643139 6085581 verdeckter Ausbiss 161 1 97 Schist Lakes 172703 655005 6113681 Stichprobe 142 0,1 32 833459 645206 6095252 Stichprobe 118 0,3 314 Misery North 172712 647518 6100617 verdeckter Ausbiss 113 0,5 82 Jasmine 833453 641805 6077031 Lesestein 112 0,2 27 833454 641826 6077036 Stichprobe 101 4,5 5.478 Stone Fly

Tabelle 1. Die wichtigsten Ergebnisse der Gesteinsproben aus dem Explorationsprogramm 2024. Beachten Sie, dass es sich bei den Stichproben um selektive Proben handelt, die möglicherweise nicht repräsentativ für die Mineralisierung auf dem Konzessionsgebiet sind.

Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle (QA/QC)

Die Gesteinsproben umfassen Stichproben, wobei es sich um selektive Proben handelt, die nicht unbedingt repräsentativ für die Mineralisierung im Konzessionsgebiet sind. Die Proben wurden vor dem Versand an Analyselabors zur Untersuchung sicher gelagert. Die Gesteinsproben wurden im Eastern Analytical Laboratory in Springdale, einem nach ISO/IEC17025 akkreditierten Labor, mittels einer standardmäßigen 30-Gramm-Brandprobe mit Atomabsorptionsverfahren auf Gold sowie mittels ICP-OES auf weitere 34 Elemente untersucht. Das Unternehmen reicht Blindproben und zertifizierte Referenzstandards ein, deren Anzahl 5 % jeder Probencharge entspricht.

Qualifizierter Sachverständiger

Roger Moss, PhD., P.Geo., President und CEO von LabGold, ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der kanadischen behördlichen Bestimmungen gemäß NI 43-101, hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen, die den Angaben in dieser Mitteilung zugrunde liegen, gelesen und genehmigt.

Das Unternehmen bedankt sich für die finanzielle Unterstützung bei der Exploration des Konzessionsgebiets Hopedale im Rahmen des 2023 Junior Exploration Assistance (JEA) Programs beim Ministerium für natürliche Ressourcen der Provinz Neufundland und Labrador und im Rahmen der Critical Minerals Assistance bei der Atlantic Canada Opportunities Agency.

Über Labrador Gold

Labrador Gold ist ein kanadisches Rohstoffexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb und die Erkundung von aussichtsreichen Goldprojekten in Ostkanada gerichtet ist. Das Unternehmen verfügt über ein Working Capital von ca. 6 Millionen $ und hält 5.263.157 Stammaktien von New Found Gold im Wert von derzeit ca. 18,2 Millionen $.

Das Konzessionsgebiet Hopedale umfasst einen Großteil des archäischen Grünsteingürtels Florence Lake, der sich über 60 km erstreckt. Der Gürtel ist typisch für Grünsteingürtel weltweit, wurde jedoch im Vergleich nur wenig erkundet. Bisherige Arbeiten von Labrador Gold zeigen Goldanomalien in Gestein, Böden und Seesedimenten über einen 3 Kilometer langen Abschnitt des nördlichen Teils des Grünsteingürtels Florence Lake an. Entlang dieses Trends liegen fünf Goldvorkommen, von denen vier - Thurber Boundary, Thurber North, TD500 und Thurber South - von LabGold entdeckt wurden. Anomale Goldgehalte in Boden- und Seesedimentproben kommen auch auf etwa 40 km entlang des südlichen Abschnitts des Grünsteingürtels vor. LabGolds jüngste Explorationsarbeiten haben auch das Potenzial für die kritischen Metalle Kupfer, Nickel und Kobalt in diesem Gürtel aufgezeigt.

Das Unternehmen verfügt über 170.009.979 ausgegebene und ausstehende Stammaktien und notiert an der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel LAB.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Roger Moss, President und CEO

Tel: 416-704-8291

Besuchen Sie auch unsere Website unter: about:blank

X @LabGoldCorp

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten unterworfen sind, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den getroffenen Aussagen abweichen. Bei Verwendung in dieser Mitteilung dienen die Wörter "können", "würden", "könnten", "werden", "beabsichtigen", "planen", "rechnen mit", "glauben", "schätzen", "erwarten" und ähnliche Ausdrücke der Kenntlichmachung von zukunftsgerichteten Aussagen. Diese Aussagen spiegeln unsere gegenwärtigen Ansichten in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider und sind mit Risiken und Unsicherheiten behaftet. Viele Faktoren können dazu führen, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den getroffenen Aussagen abweichen, einschließlich der Faktoren, die in den von uns bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen beschrieben sind. Sollten eines oder mehrere dieser Risiken und Ungewissheiten, wie z.B. die tatsächlichen Ergebnisse der laufenden Explorationsprogramme, die allgemeinen Risiken in Zusammenhang mit dem Bergbausektor, der Preis von Gold und anderen Metallen, Währungs- und Zinsschwankungen, erhöhter Wettbewerb sowie allgemeine Wirtschafts- und Marktfaktoren, eintreten oder sollten sich die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, als unrichtig erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die hier als beabsichtigt, geplant, vorausgesehen oder erwartet beschrieben werden. Wir beabsichtigen nicht und übernehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Die Aktionäre werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77238Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77238&tr=1



