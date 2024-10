Berlin (ots) -Drei Jahre nach der Gründung geht die Glow25 (eine Marke der Primal State Performance GmbH) einen ungewöhnlichen Weg für ein junges Unternehmen: Es gründet seine eigene Stiftung. Mit der Glow Foundation setzt Glow25 ein klares Zeichen für nachhaltige Unternehmensführung und sozialen Impact. Die Stiftung widmet sich dem Ziel, Menschen zu unterstützen, in Würde zu altern - mit besonderem Fokus auf die Prävention von Altersarmut und sozialer Isolation.Glow25: Mehr als nur Erfolg - Verantwortung als Unternehmens-DNAGlow25 verfolgt von Beginn an einen Ansatz, der über finanziellen Erfolg hinausgeht. Bereits ein Jahr nach der Gründung wurde das Glow Purpose Projekt ins Leben gerufen, um gemeinnützige Projekte zu unterstützen. Seit 2022 spendet Glow25 jährlich 10.000 EUR an Organisationen, die Altersarmut bekämpfen und Gemeinschaft schaffen - vor allem für Frauen und marginalisierte Gruppen, die durch Lücken im Rentensystem oft übersehen werden."Unser schnelles Wachstum ist für uns eine Verpflichtung", erklärt Rafael Frenk, Mitgründer und CEO von Glow25. "Wir möchten unseren Erfolg nutzen, um Menschen zu helfen, die Unterstützung benötigen - und das nicht nur einmal, sondern langfristig."Die Glow Foundation: Nachhaltiges Engagement verankernMit der Gründung der Glow Foundation geht Glow25 noch einen Schritt weiter. Die Stiftung verankert das Engagement des Unternehmens dauerhaft und unabhängig von kurzfristigen wirtschaftlichen Schwankungen. Sie wird als Treuhandstiftung geführt, administrativ betreut von Michael Rheindorf. Glow25 konzentriert sich auf die inhaltliche Ausrichtung und Projektkoordination. Der dreiköpfige Stiftungsvorstand besteht aus Rafael Frenk, Ulrike Koschwitz und Lavinia Steinfels, die die Stiftungsgründung maßgeblich vorangetrieben hat."Es geht uns darum, ein starkes Fundament für langfristige Veränderungen zu legen", sagt Lavinia Steinfels. "Wir möchten nicht nur kurzfristig helfen, sondern nachhaltig etwas bewirken. Gerade im Bereich Altersarmut gibt es viel zu tun."Zukunftsvision: Große Pläne und aktive MitgestaltungDie Glow Foundation hat große Ziele. Geplant sind jährliche Spenden-Galas und die Vergabe von Schirmherrschaften durch Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. Darüber hinaus werden auch die Kund:innen von Glow25, die sogenannten "Glowies", aktiv in die Arbeit der Stiftung eingebunden. Ein Sondergremium bietet ihnen die Möglichkeit, sich direkt zu engagieren und die Entwicklung der Projekte mitzugestalten."Unser Ziel ist es, dass alle Menschen die Unterstützung bekommen, die sie für ein würdiges Leben im Alter brauchen", betont Steinfels. "Statistiken zeigen, dass jede fünfte Frau von Altersarmut betroffen ist, und viele ältere Menschen leiden unter Einsamkeit. Genau hier wollen wir ansetzen."Auch Akademiker:innen verschiedener Disziplinen sind eingeladen, ihre Expertise in die Arbeit der Stiftung einzubringen. Ein wissenschaftlicher Beirat soll dazu beitragen, dass innovative Ansätze und Lösungen für soziale Probleme entwickelt und umgesetzt werden.Pressekontakt:Lavinia Steinfelslavinia@glow25.de015566455939Original-Content von: Glow25 /Primal State Performance GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176324/5894585