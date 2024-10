BlackRock und YouGov haben in der Umfrage "People & Money 2024" die Einstellung der Europäer zum Thema Geldanlage untersucht. Hierbei zeigten sich einige Trends, zum Beispiel, dass immer mehr Frauen am Kapitalmarkt investieren. Auch fehle es vielen Menschen, die nicht investieren, am dafür nötigen Geld. Wer investiert in Europa eigentlich am Kapitalmarkt? Wie wird sich dies in den nächsten Jahren verändern? Und: Welche Gründe gibt es für Menschen, nicht an der Börse zu investieren? Diese und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...