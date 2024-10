Nachdem BYD angekündigt hat, den Vertrieb in Deutschland in die eigene Hand zu nehmen, kursiert nun ein Absatzziel für 2025: 50.000 Neuzulassungen strebt BYD für das kommende Jahr in Deutschland an. Das berichtet zumindest das "Manager Magazin" unter Berufung auf Teilnehmende eines Händlertreffens. 2023 verkaufte BYD in Deutschland nur 4.139 Neuwagen, in den ersten drei Quartalen 2024 waren es lediglich 1.790 Neuzulassungen. 50.000 Neuwagen wäre ...

Den vollständigen Artikel lesen ...