Ford-Chef Jim Farley fährt seit einem halben Jahr ein Elektroauto aus China und ist begeistert, wie er in einem Interview verriet. Konkret geht es um den Xiaomi SU7. In der Vergangenheit hatte Farley vor allem einen F-150 Lightning aus eigener Produktion als fahrbaren Untersatz - und bei Roadtrips durch Kalifornien den E-Pickup in höchsten Tönen gelobt. Auch mit seinem aktuellen E-Auto ist der Ford-Chef sehr zufrieden, wie er im Gespräch mit Robert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...