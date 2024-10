Für die Börsen ist das knappe Rennen zwischen Kamala Harris und Donald Trump ein Non-Event. Dabei gilt doch eigentlich: Unsicherheit ist der Feind der Märkte. Unbeeindruckt davon ist der S&P 500 zuletzt von einem Allzeithoch aufs nächste gestiegen. Entscheidender für die Börsen scheint also etwas anderes zu sein: Die US-Konjunktur brummt, die Berichtssaison ist gut angelaufen. - Ein Kommentar von Carsten Gerlinger, Managing Director und Head of Asset Management bei Moventum AM. Analysten folgen den üblichen Ritualen: Sie zerlegen die ...

