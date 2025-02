© Foto: Seth Wenig/AP/dpa

Mit einem Plus von 44 Prozent in den vergangenen 12 Monaten gehört die Adidas-Aktie zu den Top 10 im DAX. Und die Analysten der Schweizer UBS sehen aktuell keine Anzeichen für eine Verlangsamung der Rallye.Die Schweizer Großbank hebt ihr Kursziel für die Aktie von 280 auf 289 Euro an und bestätigt die Kaufempfehlung. Gegenüber dem aktuellen Kurs von 254,90 Euro bedeutet dies ein weiteres Aufwärtspotenzial von rund 14 Prozent. Trotz Sorgen um eine Abschwächung der Dynamik in 2025 sieht UBS weiterhin stärke Wachstumschancen für Adidas. Die Analysten rechnen mit einem Umsatzplus von 10 Prozent sowie einer Verbesserung der EBIT-Marge um 350 Basispunkte bis 2027. Drei Faktoren untermauern diese …