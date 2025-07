NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Streit zwischen Herzogenaurach und Adidas:

"Adidas verfolgt Partikularinteressen, an den bisherigen Planungen gibt es nichts zu rütteln. Und warum eigentlich sollte eine attraktive Ausgestaltung des Streckenabschnitts nicht möglich sein? Klar ist aber auch, dass Adidas seinen Standpunkt auf absehbare Zeit weiter verfolgen wird. Ein Rechtsstreit im Zuge des Planfeststellungsverfahrens könnte das für abertausende Pendler und Studenten in der Region so wertvolle Verkehrswende-Projekt zeitlich erneut zurückwerfen. Das wäre ein Desaster. Ob es in Kauf genommen werden muss, wird sich zeigen."/DP/jha