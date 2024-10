Wirtschaftlich gesehen ist China eine Konjunkturlokomotive der Weltwirtschaft. An der Börse aber macht sich das nicht bemerkbar. "Wer weltweit oder auch mit einem Fokus auf Schwellenländer investiert, sollte China meiden", sagt Mathias Beil, Leiter Private Banking bei der Hamburger Sutor Bank. "In den vergangenen vier Jahren führte dies zu deutlich besserer Performance." 75 Jahre ist die Gründung der Volksrepublik her, vom 30. September bis 7. Oktober wurde dies durch die sogenannte goldene Woche gefeiert. "Zu dieser Feier hat die chinesische ...

