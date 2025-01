Die in der Schweiz ansässige Hypothekarbank Lenzburg (HBL) hat sich mit 9,9 Prozent an der Sutor Bank GmbH beteiligt. Ziel der Zusammenarbeit, die mit der Beteiligung unterlegt wird, ist eine Ausweitung des Banking-as-a-Service-Geschäftsmodells, das beide Banken verfolgen, und bei dem beide Pioniere in ihren jeweiligen Märkten sind. Diese Kompetenz wird jetzt stärker gebündelt. Die HBL gehört in der Schweiz wie die Sutor Bank in Deutschland zu den führenden Anbietern von Banking-as-a-Service. Einher mit der Beteiligung geht die Vereinbarung einer Kooperation, ...

