Die Volkswagen-Vorzugsaktie verzeichnete am Donnerstag einen unerwarteten Aufschwung und stieg um bemerkenswerte 4% auf 95,66 Euro. Dieser Anstieg positionierte VW als einen der Top-Performer im DAX-Index, ungeachtet der jüngsten Turbulenzen in der Automobilbranche. Der Kurssprung kommt überraschend, da der Wolfsburger Konzern in letzter Zeit mit rückläufigen Verkaufszahlen und zunehmendem Druck durch chinesische Wettbewerber zu kämpfen hatte. Trotz dieser Herausforderungen bleibt die langfristige Prognose für Volkswagen positiv, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 115 Euro pro Aktie, was auf erhebliches Wachstumspotenzial hindeutet.

Analysten bleiben optimistisch

Finanzexperten halten an ihrer positiven Einschätzung für Volkswagen fest. Für das Geschäftsjahr 2024 prognostizieren sie einen Gewinn pro Aktie von 23,45 Euro und eine Dividende von 7,02 Euro je Anteilsschein. Diese Prognosen unterstreichen das Vertrauen in die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens, trotz aktueller Marktschwankungen. Volkswagens fortlaufendes Engagement für Innovation, wie die kürzliche Eröffnung einer E-Traktor-Anlage in Ruanda, verdeutlicht die Bestrebungen des Konzerns, nachhaltige Lösungen in Schwellenmärkten zu implementieren und gleichzeitig seine Präsenz im Bereich der Elektromobilität auszubauen.

