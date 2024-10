FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie der Deutschen Börse nach Quartalszahlen und einer Anhebung des Ausblicks von 222 auf 240 Euro hochgesetzt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die leichte Erhöhung der Gesamtjahresprognose sei keine Überraschung, da die Konsensschätzungen diese schon vorweggenommen hätten, schrieb Analyst Philipp Häßler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der erwartete Zinsrückgang sollte für etwas Gegenwind in den nächsten Quartalen sorgen, gleichzeitig sieht Häßler den Börsenbetreiber ideal positioniert, um von einem positiven Marktumfeld zu profitieren, das zu weiter steigenden Umsätzen führen sollte./ajx/he



ISIN: DE0005810055

