Krypto Experte: Bitcoin könnte 2030 globales Zahlungsmittel sein

Bitcoin steigt das nächste Mal um rund 3 Prozent und nähert sich erneut der Trendlinie, die bei rund 68.000 US-Dollar verharrt. Damit konnte die wertvollste Kryptowährung der Welt auch wieder eine positive Rendite auf Wochensicht erzielen. Die Marktkapitalisierung steigt auf rund 1,4 Billionen US-Dollar. Bitcoin wertet gegen Ethereum auf, langfristig könnte hier noch vielmehr Potenzial bestehen. Denn wir befinden uns noch an einem frühen Punkt im Adoptionszyklus von Bitcoin.

Nun machen jedoch Expertenprognosen die Runde, die bis 2030 eine Akzeptanz von Bitcoin als globales Zahlungsmittel für möglich halten. Was steckt hinter diesem Bitcoin-Ausblick?

Bitcoin-Adoption: Wird BTC doch noch Zahlungsmittel?

Bitcoin wurde ursprünglich als digitales Zahlungsmittel entwickelt, um Peer-to-Peer-Transaktionen zu ermöglichen. In den letzten Jahren hat sich jedoch das Narrativ verschoben, Bitcoin wurde zunehmend als "digitales Gold" betrachtet, also tendenziell eher als Wertaufbewahrungsmittel und Absicherung gegen Inflation.

Nun könnte Bitcoin doch noch die Rolle eines globalen Zahlungsmittels übernehmen, wie es ursprünglich von Satoshi Nakamoto vorgesehen war. Darauf deutet die folgende Prognose hin:

Bitcoin will likely be used as a "currency" around 2030.



Bitcoin's mining difficulty, which reflects the intensity of competition, has consistently hit all-time highs, increasing by 378% over the past three years.



Die Prognose, dass Bitcoin bis 2030 als globales Zahlungsmittel genutzt werden könnte, basiert auf einer Reihe von Entwicklungen im Bitcoin-Ökosystem, die Ki Young Ju in seinem neuen Beitrag auf X hervorhebt.

Zunächst sei die steigende Mining-Difficulty ein wichtiger Punkt. Diese zeigt, wie stark der Wettbewerb in der Mining-Branche zugenommen hat. Dies führt dazu, dass große institutionelle Akteure dominieren, während Einzelpersonen kaum noch Zugang haben. Diese Entwicklung könnte die Volatilität von Bitcoin reduzieren, da institutionelle Investoren weniger spekulative Handelsstrategien verfolgen. Vielmehr hat sich die Mining-Industrie im letzten Jahrzehnt klar professionalisiert.

Eine wichtige Rolle in der Bitcoin-Prognose spielt ferner das nächste Halving im Jahr 2028. Historisch gesehen führen Halvings zu einer Verknappung des Angebotswachstums, was langfristige Stabilisierungseffekte nach sich zieht. Mit einer weiter sinkenden Volatilität könnte Bitcoin in diesem Zeitraum verstärkt als Währung diskutiert werden. Die geringe Volatilität ist entscheidend für den Einsatz als Zahlungsmittel, da hohe Schwankungen den täglichen Gebrauch erschweren würden.

Gleichzeitig bereiten sich große Fintech-Unternehmen wie Stripe auf den breiten Einsatz von Stablecoins vor. Diese Entwicklungen im Stablecoin-Sektor und die zunehmende Vertrautheit der Nutzer mit Blockchain-Technologie könnten auch Bitcoin begünstigen. Stablecoins offenbaren zuletzt ein starkes Wachstum - im Hinblick auf die spätere Bitcoin-Adoption könnte dies ein spannender Schritt sein. Denn mehr Vertrautheit mit Stablecoins bedeutet auch einen intuitiven Einstieg in den Bitcoin-Markt. Laut dem Analysten könnten ferner Verbesserungen auf Protokollebene, Layer-2-Netzwerke oder Wrapped BTC Bitcoin für Zahlungen attraktiver machen.

