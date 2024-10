Stagecoach West Scotland hat seine Flotte um zwölf elektrische Midibusse des Typs Enviro100EV von Alexander Dennis ergänzt, die noch diesen Herbst in Ayrshire in Betrieb gehen sollen. Mit den neuen Exemplaren besteht die Busflotte von Stagecoach in der Grafschaft nun aus insgesamt 60 Elektrobussen. Seit November letzten Jahres nimmt Alexander Dennis Kundenbestellungen für den Enviro100EV an. Dabei handelt es sich um einen elektrischen Midibus mit ...

