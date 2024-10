Nach der Rally an der Börse lässt Modehändler Zalando nun auch Taten folgen. Der operative Gewinn im letzten Quartal überrascht und überzeugt auch die Kritiker.Der deutsche Modehändler Zalando (DE000ZAL1111) überraschte im letzten Quartal mit einer starken Entwicklung beim operativen Geschäft. Durch den starken Start in die Herbst- und Wintersaison sieht man sich bestätigt auch die Gewinnprognose für das Gesamtjahr leicht anzuheben, verkündete das Unternehmen in Berlin. Zusätzlich kündigte man an das Schlimmste ...

Den vollständigen Artikel lesen ...