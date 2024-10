Der Platinpreis liegt aktuell bei 1029 US-Dollar und hat in den letzten 24 Stunden leicht um 0,43 % nachgegeben. Auf Wochenbasis zeigt sich jedoch ein Plus von 1,4 %. Platin ist eines der bedeutenden Edelmetalle und steht oft im Schatten von Gold. Doch gerade in Zeiten eines anhaltenden Goldbullenmarktes rückt es verstärkt ins Anlegerinteresse. In diesem Beitrag analysieren wir den aktuellen Stand des Platinmarktes und beleuchten die technischen Faktoren, die seine weitere Entwicklung beeinflussen könnten.Platin (TVC:PLATINUM) zeigt historisch eine starke Korrelation ...

