Open-Banking-Zahlungen mit Trustly setzen Rekord-Performance fort

Trustly, der weltweite Marktführer bei Open-Banking-Zahlungen, ist weiterhin auf Kurs, um 2024 ein Gesamtzahlungsvolumen (Total Payments Value, TPV) von 100 Mrd. US-Dollar zu erreichen. Damit führt das Unternehmen einen grundlegenden Wandel in der Zahlungsbranche an, während immer mehr Händler weltweit nach Alternativen zu Kartenzahlungen suchen. Bis heute haben weltweit mehr als 112 Millionen Verbraucher die Produkte von Trustly genutzt und so die hohe Attraktivität von Pay by Bank-Optionen am Checkout bewiesen.

Trustly, Inc., der Geschäftsbereich von Trustly AB für Nord- und Südamerika, wird voraussichtlich bis Ende 2024 beim TPV eine neue Rekordmarke setzen und ein Wachstum von 33 im Vergleich zum Vorjahr erzielen. Das bisherige Gesamtzahlungsvolumen beläuft sich bereits auf 92,5 Mrd. US-Dollar im laufenden Jahr. Seit seiner Markteinführung hat Trustly, Inc. Rechnungsstellern und Telekommunikationsanbietern außerdem ermöglicht, Rechnungszahlungen von mehr als 400 Mrd. US-Dollar zu verarbeiten.

In Nordamerika ist dieser Erfolg größtenteils aufgrund der intelligenten Risikomanagement-Engine von Trustly, Inc. möglich geworden, die in großem Umfang Zahlungstransaktionen gegen unzureichende Deckung, Betrug und andere Zahlungsausfallrisiken wie Rückbuchungen absichert. Im zurückliegenden Jahr ist das Volumen solcher garantierten Zahlungen von Trustly, Inc. um 50 gestiegen.

Der Erfolg von Trustly, Inc. im Jahr 2024 gründet auf einer Reihe neuer strategischer Kooperationen, darunter Bankify von BNY, Newline von Fifth Third, Coinbase, IGT und Light and Wonder. Zum Jahresbeginn hat der Marktführer bei Open-Banking-Zahlungen seine Partnerschaft mit der Cross River Bank erweitert, um ergänzend zum Real-Time Payments (RTP)-Netzwerk auch FedNow zu integrieren, über das Trustly, Inc. bisher ein TPV von 17 Mrd. US-Dollar abgewickelt hat.

Alexandre Gonthier, Gründer und CEO von Trustly, Inc., erklärt: "Das beeindruckende Wachstum von Trustly liefert einen weiteren Beweis dafür, dass Open-Banking-Zahlungen eine echte Alternative zu Kartenzahlungen sind. Ich bin stolz auf unser herausragendes Team und unsere Führungskräfte, ihre harte Arbeit und Entschlossenheit. Während Trustly, Inc. seinen Wachstumskurs fortsetzt, werden wir uns auch künftig dafür einsetzen, das Nutzererlebnis zu verbessern und die Kundenakzeptanz zu fördern, um unsere Stellung als Game-Changer in der Zahlungsbranche noch weiter zu stärken."

Gonthier bekräftigte auch das Bekenntnis von Trustly zu einer robusten Informationssicherheit, die am 1. Oktober 2024 durch die Patenterteilung für die innovative Split-Token-Technologie bestätigt wurde. Mit dieser Erfindung kann Trustly eine sichere Verbindung zum Bankkonto eines Benutzers herstellen, ohne den Benutzernamen und das Passwort seiner Bank zu speichern. Für die Händler- und Rechnungsteller-Kunden von Trustly und das nordamerikanische Bankensystem garantiert diese einzigartige Sicherheitsfunktion die Informationssicherheit und überwindet das systemische Risiko, dem andere Open-Banking-Anbieter durch der Speicherung von Benutzernamen und Passwörtern der Benutzer ausgesetzt sind.

Neben diesen Meilensteinen in Nordamerika erzielt Trustly auch in Europa nachhaltige Erfolge, etwa neue Kooperationen mit Lenovo und Foodora sowie die fortgesetzte Partnerschaft mit ACE Money Transfer, die seit Beginn der Zusammenarbeit im Jahr 2021 ein Wachstum bei Überweisungen von 40 erreicht hat. Die britische Trustly-Tochtergesellschaft Ecospend hat zudem ihre Partnerschaft mit der britischen Steuerbehörde (HMRC) fortgeführt und arbeitet weiterhin mit der britischen Regierung am bisher volumenstärksten Anwendungsfall für Open-Banking-Zahlungen auf dem Markt, bei dem seit Einführung Steuerzahlungen von rund 30 Mrd. Pfund verarbeitet wurden.

Aufbauend auf seinem Erfolg in den wichtigsten Regionen beschleunigt Trustly seine Expansion in Deutschland, um seine Präsenz in Kontinentaleuropa weiter zu konsolidieren. Mit einer starken Stellung in allen wichtigen EU-Märkten wird Trustly sein strategisches Wachstum in ganz Europa fortsetzen. Eine Expansion in weitere Länder ist noch vor Jahresende 2024 geplant.

Johan Tjärnberg, Group CEO bei Trustly, fügt an: "Unser Erfolg in Nordamerika ist phänomenal vor allem dank der überragenden Arbeit von Alex und seinem Team. Bei Händlern hat die Akzeptanz von Open-Banking-Zahlungen in den letzten Jahren stark zugenommen. Unsere wachsenden Partnerschaften mit namhaften Marken nach der raschen Einführung unserer wegweisenden Erkennungstechnologie Trustly Azura, die drei von vier Kunden wählen untermauern unsere starke Marktposition. Der moderne Account-to-Account-Bereich wird bis 2028 voraussichtlich 10 Billionen US-Dollar erreichen. Und wir können mit Stolz sagen, dass wir mit unseren innovativen Zahlungslösungen eine Vorreiterrolle einnehmen."

Diese globalen Entwicklungen haben dazu beigetragen, dass Trustly mehrere prestigeträchtige Auszeichnungen und Anerkennungen erhalten hat, darunter einen Platz im CNBC-Ranking der 250 besten Fintech-Unternehmen der Welt im Jahr 2024. Erst kürzlich hat das Unternehmen sein Managementteam verstärkt, sein Angebot auf neue Branchen ausgeweitet und in mehrere branchenführende Führungskräfte der C-Ebene investiert, um 2025 ein neues Wachstumskapitel aufzuschlagen.

Über Trustly

Trustly wurde 2008 gegründet und hat sich in den vergangenen 16 Jahren rasant zu einem weltweit führenden Anbieter von Open-Banking-Zahlungslösungen entwickelt. Mit dem Ziel, Onlinezahlungen so unkompliziert wie möglich zu machen, stellt Trustly eine innovative Zahlungsplattform bereit, die Verbraucher und Händler verbindet. Seine Technologie verarbeitet Transaktionen in Echtzeit und bietet allen Beteiligten mehr Schnelligkeit und Sicherheit.

Das Engagement von Trustly für die Erneuerung der Zahlungsbranche zeigt sich durch die Zusammenarbeit mit großen Marken wie PayPal, eBay und Hargreaves Lansdown in Europa und FanDuel, T-Mobile und Coinbase in Nordamerika. Bis heute hat Trustly die Performance und das Zahlungserlebnis für mehr als 9.000 Händler in über 30 Märkten transformiert und sie mit rund 650 Millionen Verbrauchern über 12.000 Banken verbunden.

Trustly ist ein lizenziertes Zahlungsinstitut gemäß der zweiten Zahlungsdiensterichtlinie (PSD2). Es steht unter der Aufsicht der schwedischen Finanzaufsichtsbehörde in der EU und im EWR sowie der Financial Conduct Authority in Großbritannien. In den USA ist Trustly staatlich reguliert und erfüllt die Anforderungen für die Betreuung seiner Zielmärkte.

