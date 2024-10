© Foto: picture alliance / Sipa USA | SOPA Images



QuantumScape hat mit der Produktion seiner neuen B-Muster-Zellen begonnen. Experten und Anleger hoffen auf einen Durchbruch bei der Feststoffbatterie. Die Nachricht verleiht der Aktie am Donnerstag Flügel.Die neuartigen Batteriezellen sollen in Kleinserien produziert und für Tests an Kunden in der Autobranche ausgeliefert werden. Laut Experten könnten diese Festkörper-Lithium-Metall-Batterien, die erstmals anodenfrei sind, das Potenzial haben, die Elektrofahrzeugindustrie zu auf den Kopf zu stellen. Eine Aussicht, die auch viele Anleger begeistert. Am Donnerstag legen die Papiere zeitweise mehr als 30 Prozent zu.