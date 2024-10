Christos Megalou, CEO von Piraeus, kommentierte die entscheidende Rolle der systemrelevanten Banken im Rahmen der Dekarbonisierungsbemühungen Griechenlands während eines hochrangigen Forums zum Thema "Sustainability for the Economy and Society" ("Nachhaltigkeit für Wirtschaft und Gesellschaft")

Unter den Teilnehmern des Forums waren UNEP FI, die Bank von Griechenland, die Athener Börse, Klimaexperten und eine Reihe griechischer und internationaler Unternehmen

Piraeus, eine der vier systemrelevanten Banken Griechenlands, richtete vergangene Woche in Athen ein hochrangiges Gipfeltreffen zum Thema "Sustainability for the Economy and Society" aus. Ziel des Forums, das von zahlreichen griechischen und internationalen Unternehmen und Klimaexperten besucht wurde, war zu untersuchen, wie das Bankensystem der Gesellschaft helfen kann, indem es die Realwirtschaft bei der Dekarbonisierung in einem volatilen Klima und geopolitischen Umfeld unterstützt.

In seiner Rede auf dem Forum erklärte Christos Megalou, CEO von Piraeus: "Systemrelevante Banken wie Piraeus spielen eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung ihrer Kunden, die Auswirkungen des Klimawandels zu bewältigen, ihre Widerstandsfähigkeit zu stärken und den Übergang zu einer nachhaltigen und stabilen Wirtschaft dynamisch zu gestalten."

Herr Megalou fuhr fort: "Piraeus strebt als führendes Unternehmen im griechischen Bankensektor bis 2027 ein Portfolio an bedienten Krediten für nachhaltige Entwicklung und den grünen Wandel in Höhe von bis zu 6 Milliarden Euro an."

Auf dem Forum stellte Herr Megalou die messbaren Ziele der Nachhaltigkeitsstrategie von Piraeus vor und hob dabei hervor: "Unser Ziel lautet, eine Säule der Stabilität für die griechische Wirtschaft zu sein, nachhaltige Entwicklung zu fördern und Innovation zu unterstützen. Für uns sind Herausforderungen Chancen, zu einer stärkeren Wirtschaft und einer gerechteren und integrativeren Gesellschaft beizutragen. Wir wollen einen positiven und nachhaltigen Fußabdruck zum Nutzen unserer Kunden, unserer Aktionäre und der griechischen Gesellschaft insgesamt hinterlassen."

In seiner Rede auf der Veranstaltung erklärte Eric Usher, Director General von UNEP FI: "Die durch den Klimawandel verursachten Veränderungen wirken sich auf die Weltwirtschaft und die globale Gesellschaft aus. Dieser Wandel beeinflusst auch verschiedene Branchen, von denen einige bereits Maßnahmen ergreifen. Im Energiesektor findet eine Verlagerung hin zu erneuerbaren Energien statt, und im Transportsektor geht der Trend zu Elektrofahrzeugen. Nahezu jede Branche befindet sich in einem Prozess des Wandels. Banken sind heute Wegbereiter des Wandels, arbeiten verantwortungsvoll mit den Branchen zusammen und unterstützen Unternehmensleiter bei der Bewältigung dieser Transformationen. Es geht also um Wandel, es geht um Zusammenarbeit, es geht darum, Lösungen zu finden und dadurch nachhaltiges Wachstum zu fördern."

Piraeus hat eine führende Rolle im Bereich nachhaltiges Banking in Griechenland und ist Mitentwickler der United Nations Principles for Responsible Banking (UNEP FI), die 2019 von einer kleinen Gruppe von UNEP-FI-Mitgliedsbanken entwickelt wurden. Unterstützt wurde Piraeus dabei von Führungskräften der Bank von Griechenland, der Athener Börse, europäischen Banken, Wissenschaftlern, lokalen und internationalen Unternehmen sowie Klimaexperten.

Die Piraeus Bank, eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Piraeus Financial Holdings, wurde 1916 gegründet und ist die führende Bank in Griechenland, was Marktanteile bei Krediten und das Filialnetz betrifft. Die Piraeus Bank bietet eine umfassende Palette an Bankdienstleistungen an und ist auf KMU, Privatkundengeschäfte, E-Banking und Kapitalmärkte spezialisiert. Das Filialnetz der Piraeus Bank in Griechenland umfasst 371 Zweigstellen. Die Piraeus Bank bietet in Griechenland eine breite Palette an Finanzprodukten und -dienstleistungen an.

Piraeus Financial Holdings S.A. ist eine an der Athener Börse notierte Finanzholding und die Muttergesellschaft des Bankinstituts "Piraeus Bank S.A." Die größte Tochtergesellschaft von Piraeus Financial Holdings S.A. ist die Piraeus Bank S.A. mit Hauptsitz in Athen, die 99 der Einnahmen der Gruppe erwirtschaftet und in der etwa 7.500 Mitarbeiter beschäftigt sind. Das Gesamtvermögen der Piraeus Group belief sich zum 30.06.2024 auf 76,6 Milliarden Euro.

