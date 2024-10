MAGA und TREMP steigen >100x, Weiterentwicklung DUM könnte folgen!

Der Sektor der PolitiFi-Memecoins hat in diesem Jahr viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen, da eine große Anzahl dieser Coins beeindruckende Kursanstiege verzeichnet hat. Zu ihnen gehören unter anderem MAGA und TREMP, welche weit mehr als 100x steigen konnten.

Nun wurde mit DUM eine Weiterentwicklung gestartet, die einige Innovationen in den Sektor bringt. Sie konnte mit ihrem Presale zügig mehr als 262.000 USD einwerben, da Anleger eine überdurchschnittliche Entwicklung erwarten.

Mit Annäherung an die US-Wahl am 5. November dürfte sich das Verkaufstempo noch einmal steigern, da fortan nur noch 12 Tage nach bleiben. In der aktuellen Vorverkaufsphase werden die DUM-Coins noch für einen Preis in Höhe von 0,00005 USD angeboten, bevor er in der nächsten Runde erneut ansteigt.

Durch die Gamifizierung und die Kombination der beiden Parteien könnte DUM sogar noch ein viel größeres Interesse erwecken, da er somit eine deutlich größere Zielgruppe anspricht. Dies würde sich dann vermutlich auch in der Kursentwicklung äußern, wobei einige bereits von 100x ausgehen.

Im Vergleich zu seinen Vorläufern mit weniger attraktiven und innovativen Konzepten könnte dies möglich sein. Denn MAGA hat seit seiner Einführung einen 287-fachen Gewinn erzielt, während es bei dem Solana-Memecoin TREMP seit März 554x sind. Demnach könnten 100x sogar noch konservativ sein.

DUM steigert während des Wahlfiebers seine Viralität in den sozialen Medien

Neben dem Nutzen bietet FreeDum Fighters Humor und Ironie, was sich an dem Kampf der beiden Rivalen erkennen lässt. All dies hat dem Projekt zu seiner wachsenden Popularität verholfen, insbesondere bei den an Politik interessierten Kryptoinvestoren. Erkennen lässt sich dies auch an dem unten stehenden X-Beitrag.

Dieser konnte eine große Aufmerksamkeit erzielen, was wiederum das Verkaufstempo fördert. Da sich die Konditionen mit Fortschreiten des Presales verschlechtern, sollten Interessierte nicht zu lange warten. Denn die Staking-Rendite nimmt ebenso wie der Rabatt schrittweise ab.

PATRIOTS NEEDED



Ready to pick sides in the showdown of the century-MAGATRON vs. Kamacop 9000?



Here's your mission:



Follow @Freedum_Fighter, like & comment our pinned tweet.

Post a tweet which side you choose Magatron or Kamacop, tag friends that you think will… pic.twitter.com/zJ5z7w837J - FreeDum Fighters (@Freedum_Fighter) October 17, 2024

Somit sprechen einige Gründe für ein "ape in" das Projekt, in welchem die beiden Präsidentschaftskandidaten in einer epischen Schlacht gegeneinander antreten. Dabei wird Donald Trump mit Oktopus-Armen als MAGATRON und Kamala Harris als eine Art Robocop mit dem Namen Kamacop 9000 dargestellt.

Somit bietet FreeDum Fighters Kryptoinvestoren eine Möglichkeit, um sich mit dem Wahlkampf zu beschäftigen, ohne der Manipulation bezichtigt zu werden. Dies ist zuletzt einigen anonymen Walen auf Polymarket und Vertretern der britschen Labor Party geschehen.

Die USA sind insbesondere für die Finanzmärkte und die Geopolitik das wichtigste Land, weshalb sich die ganze Welt derzeit mit der US-Wahl beschäftigt. Somit könnte das Angebot der Dum-Coins schon bald vergriffen sein.

Wird Elon Musk den harten Wahlkampf für MAGATRON entscheiden?

Mithilfe seines Super-PAC hat der bekannte Unternehmer Elon Musk Millionen an die Kampagne von Donald Trump gespendet. Dies unterstützt ihn zusätzlich und könnte ihm den Weg ins Weiße Haus ebnen.

Ferner hat Musk eine bedeutende Aktion gestartet, welche sich für die Redefreiheit und das Recht auf Waffenbesitz einsetzt. So verschenkt der Milliardäre bis zum Wahltag jeden Tag 1 Mio. USD an einen registrierten Wähler in Pennsylvania, welcher eine Petition für diese Rechte unterschreibt.

BREAKING: Elon Musk announces that he will be randomly awarding $1 MILLION every day from now until Election Day to registered Pennsylvania voters who sign America PAC's petition and surprised a member of the audience as the first winner.



SIGN: https://t.co/PgHAgrlTFA pic.twitter.com/qd4ZRNe4z4 - America (@america) October 20, 2024

Die Demokraten hatten diese intelligente Strategie allerdings, wie zu erwarten war, kritisiert. Denn sie halten vor, dass es illegal sei, wenn finanzielle Anreize für die Stimmabgabe gemacht werden.

Jedoch ist dies nicht der erste rechtliche Kampf, welcher im Zusammenhang mit dem Wahlkampf aufgekommen ist. Hinzu kommen Attentate auf Donald Trump, welcher sich unter anderem für Frieden, Kryptowährungen und Meinungsfreiheit einsetzen will.

Zudem haben die Republikaner wieder ihre Zweifel bezüglich der Korrektheit des letzten Wahlergebnisses geäußert. Dabei verwiesen sie unter anderem auf die Betrugsgefahr bei den Wahlmaschinen.

Gleichzeitig versuchen die Demokraten, gegen eine ihrer Meinung nach unangemessene Beschränkung von Stimmabgaben bei unter anderem Briefwahlen vorzugehen. Auf der anderen Seite hält man diese Maßnahmen als Vorsichtsmaßnahme vor Betrug als unvermeidbar.

Der Wahlkampf ist in diesem Jahr besonders kontrovers und für die FreeDum Fighters gibt es jede Menge zu tun. Laut der Einschätzung der Investoren handelt es sich bei Trump um den eindeutigen Favoriten, wobei er 74 % aller Stimmen erhalten hat. Aber auch auf der dezentralen Wettplattform Polymarket liegt er mit 62,1 % zu 37,8 % weit vorn.

FreeDum Fighters zahlt hohe Staking-Rendite

Die Staking-Rendite der beiden Kandidaten von FreeDum Fighters ist abhängig von der Anzahl der jeweils in die Staking-Pools eingezahlten Coins. Demnach ist sie derzeit bei Trump mit 400,22 % deutlich niedriger, als dies bei Harris mit 1.622,29 % der Fall ist. Dennoch entscheidet sich die Mehrheit weiterhin für ihn.

Anleger können bei ihrem Investment jedoch nicht nur einen der beiden Kandidaten wählen, um bei einem Sieg einen AirDrop als Belohnung zu erhalten. Ebenso besteht beim Kauf die Option, sich für die Blockchain von Ethereum oder Solana zu entscheiden.

Neben der Gamifizierung kümmert sich das Team von FreeDum Fighters um den Aufbau einer aktiven Gemeinschaft. Dies soll mithilfe der Debatten erreicht werden, bei denen alle Mitglieder ihre Meinungen austauschen, welche ihre Coins in den Staking-Pools eingezahlt haben.

FreeDum Fighters kann begeistern, da es neue Akzente in dem PolitiFi-Sektor setzt und sich erfolgreich von der Konkurrenz abgrenzt. So bietet es auch einen Nutzen und legt Wert auf den Aufbau einer Gemeinschaft, während beide politischen Lager in nur einem Memecoin vereint werden.

Andere PolitiFi-Memetoken wie MAGA ($TRUMP) und MAGA Hat ($MAGA) haben gemeinsam derzeit Marktkapitalisierung von mehr als 200 Mio. USD erreicht. Aber auch viele andere Coins aus diesem Sektor haben sich über die vergangenen 30 Tage positiv entwickelt, wie TREMP, STRUMP, FIGHT, TRUMPCOIN und weitere.

All dies unterstreicht, wie das Interesse an den PolitiFi-Memecoins im Zusammenhang mit der nahenden US-Wahl zugenommen hat. Bevor die Coins vollständig ausbrechen und enorme Kursanstiege verzeichnen, könnte nun einer der besten Investitionszeitpunkte sein. Dabei kommt die Memetoken-Nische derzeit auf eine Bewertung von 731,83 Mio. USD und ein Volumen von 247,63 Mio. USD.

FreeDum Fighters beschränkt sich mit seinem Angebot jedoch nicht nur auf diesen Wahlkampf. Zudem gibt es eine Vielzahl weiterer wichtiger Wahlen auf der Welt, welche das Interesse von vielen Menschen erwecken können. So wurde bereits angedeutet, dass sich das Projekt mit der Wahllandschaft weiterentwickeln wird.

Der bekannte Kryptoanalyst Austin Hilton hat in seinem Video über FreeDum Fighters geäußert, dass ihn das Projekt zum Lachen gebracht hat und der beste PolitiFi-Memecoin ist. Für einen Coin ist eine Einschätzung eines solchen Analysten mit mehr als 275.000 Abonnenten nicht zu unterschätzen.

Nur 108 Mrd. DUM-Coins im Presale-Angebot erhältlich

Während sich der US-Wahlkampf seinem Ende annähert, hat das Projekt FreeDum Fighters gerade erst begonnen, Fahrt aufzunehmen. Unterstützt wird es von dem wachsenden Interesse an den PolitiFi-Memecoins, welche bald vermutlich wieder die Marke von 1 Mrd. USD durchbrechen werden.

In diesem Zusammenhang ist es angesichts der Entwicklungen vorheriger einfallsloser Memetoken in dieser Nische und dem wesentlich attraktiveren Angebot von FreeDum Fighters nicht verwunderlich, wenn dieser 100x erreicht.

Insgesamt gibt es nur 108 Mrd. DUM-Coins, von denen 270 Mrd. über den Presale angeboten werden. Weitere 54 Mrd. DUM werden für das Staking und die AirDrop-Belohnungen verwendet.

Auf der offiziellen Website von FreeDum Fighters können Sie die DUM-Coins dank der Multichain-Funktionalität über die Blockchains von Ethereum, Binance Smart Chain, Base und Solana kaufen. Dabei werden ETH, BSC, SOL, USDT und USDC unterstützt.

Sicherheitshalber wurde der Smart Contract von FreeDum Fighters von Coinsult und SolidProof überprüft. Durch diese Audits können wiederum schwerwiegende Sicherheitsrisiken ausgeschlossen werden.

Treten Sie jetzt der Gemeinschaft von FreeDum Fighters auf X und Telegram bei, um keine wichtigen Updates im schnelllebigen Wahlkampf zu verpassen.

