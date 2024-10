ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Vinci nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 131 Euro belassen. Der französische Mischkonzern habe die Markterwartung und seine Schätzung verfehlt, schrieb Analyst Gregor Kuglitsch in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Enttäuscht hätten vor allem der Anbieter für angewandte Industrietechnik Cobra IS und die Bausparte. Das Management von Vinci habe dies größtenteils auf das Auslaufen von Großaufträgen zurückgeführt und sollte dem Experten zufolge deshalb nicht entsprechend auf die Zukunft übertragen werden./la/he



